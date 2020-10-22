الأزهر: طعن مسلمتين في فرنسا "إرهاب بغيض"

وقال في بيان له إن الأزهر يعلن تضامنه الكامل مع المرأتين وأسرتيهما، مؤكدا على موقفه الثابت والرافض لهذه الاعتداءات الوحشية، ولكل عمليات القتل أيا كانت ديانة الجاني أو الضحية.

وطالب الجميع بتبني نفس مواقف الرفض والاستنكار لكل "العمليات الإرهابية" مشددا على "أن الازدواجية في التعامل مع هذه الحوادث أمر مخز ومعيب، ويخلق جوا من الاحتقان بين أتباع الديانات، ويزيد من تداعيات الإرهاب والإرهاب المضاد بين أصحاب العقائد المختلفة".

وألقت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، القبض على اثنتين مشتبه بهما في حادث الاعتداء على مرأتين محجبتين طعنًا في العاصمة باريس.

وفي وقت سابق الأربعاء، تعرّضت امرأتان عربيتان ترتديان الحجاب من أصل جزائري، تحت برج إيفل، للطعن على يد امرأتين فرنسيتين.

وأعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال امرأتين مشتبه بهما في إطار تحقيق حول محاولة قتل، بعد هجوم عنصري مشتبه به تحت برج إيفل، في باريس، ليلة الأحد الماضي، وفقاً لصحفية الديلي ميرور البريطانية.

وأصيبت إحداهن، وتدعى "كنزة"، 49 عاماً، بـ6 طعنات، والأخرى ابنة عمها، أمل، التي تصغرها بسنوات قليلة، بعدة طعنات أخرى، وذلك أمام أطفالهما، بينما قالت المعتديتان، أثناء محاولتهما قتل المرأتين وهما تصرخان "ارجعي لبلدك يا عربية يا قذرة".

ونُقلت "كنزة"، التي تعرضت للطعن ست مرات، إلى المستشفى، وانتهى بها الأمر بثقب في الرئة، بينما أجريت عملية جراحية في يد ابنة عمها.

بينما أكدت الشرطة، أنّها ألقت القبض على المتهمتين، وفتحت تحقيقاً حول الحادث، و لم يتم الكشف عن أسمائهما، وتواجهان الآن تهم "الشروع في القتل".

وجاءت الحادثة، في أعقاب التوتر المتصاعد الناجم عن قطع رأس مدرس في ضواحي باريس، يوم الجمعة الماضي، على يد شيشاني، مما أثار غضباً، بسبب عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد صل الله عليه وسلم.

وتقدّمت الجالية المسلمة في فرنسا، التي يبلغ عددها أكثر من خمسة ملايين شخصاً، بشكوى نتيجة تزايد الاحتجاجات على الإسلاميين بسبب حملة الحكومة الفرنسية على المساجد والمنظمات الإسلامية.