"إن مع العسر يسرا".. دعاية قرآنية لجو بايدن في حملته الانتخابية

حيث نشر حساب فيلد تيم 6 (Filedteam6)، وهي مجموعة ضغط أمريكية داعمة للديمقراطيين، ضمن يومياته على إنستغرام أمس الأربعاء صورة دعائية لبايدن وهاريس وتحتها الآية القرآنية من سورة الشرح "إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً"، وترجمتها باللغة الإنجليزية، في محاولة، على ما يبدو، لاستمالة المصوتين المسلمين.

ولطالما عبر جو بايدن، الذي تعّلم في مدرسة كاثوليكية، عن انتمائه المسيحي، وفي حال فوزه في الانتخابات، سيصبح ثاني رئيس أمريكي كاثوليكي بعد جون كينيدي.

مناظرة أخيرة بين ترمب وبايدن

ويتواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس مع منافسه الديموقراطي بايدن في مناظرة متلفزة أخيرة في ناشفيل بولاية تينيسي قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.

وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر/أيلول في كليفلاند بولاية أوهايو انتهت الى فوضى عارمةوتبادل اتهامات بين المرشحين.

والمرشح الديمقراطي (77 عاما) الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، وصف الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة (74) عاما) بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج"، فيما رد ترمب "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة" في إشارة الى بايدن.

ولا شيء يدل حاليا على أن اللهجة ستكون هذه المرة لائقة أكثر أو بناءة رغم أنه سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء كوفيد-19.

وترمب الذي يتخوف من أن يصبح رئيسا شغل ولاية واحدة، كثف في الأيام الماضية هجماته الشخصية على نزاهة منافسه مؤكدا أن عائلة بايدن هي "مؤسسة إجرامية".

ولتجنب الفوضى التي سادت المناظرة الأولى، سيتم قطع ميكروفون المرشح الذي لا يكون دوره في الكلام.

وحرصا منه على تطبيق استراتيجيته التي تتمحور على وجود دائم على الأرض، شارك الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء في تجمع انتخابي في كارولاينا الشمالية.

من جهته بقي بايدن لليوم الثالث على التوالي في منزله في ديلاوير، وليس هناك على برنامجه أي لقاء انتخابي عام.

وحتّى الآن، أدلى أكثر من 42 مليون أمريكي بأصواتهم وفق المنظمة المستقلة "ايليكشنز بروجيكت" ، ويشكّل هذا الرقم نحو 30 بالمئة من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016.