واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في"حزب الله"

جاء ذلك في تغريدة لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

Reward! Up to $5 million for information on Haytham Ali Tabataba'i Help us bring this Hizballah terrorist to justice. Text your information to our tip line. You could be eligible for a reward. pic.twitter.com/3udALvl32A — Rewards for Justice (@RFJ_USA) October 20, 2020

وقال البرنامج إنه "هيثم علي ‎طبطبائي، قاد القوات الخاصة التابعة لحزب الله اللبناني في كل من ‎سوريا واليمن".

وأضاف "إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن العمليات التي يقوم بها، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ‎ملايين دولار"، دون تفاصيل أخرى.

وسبق أن وجهت الحكومة اليمنية اتهامات متكررة لـ "حزب الله" اللبناني، بإرسال خبراء عسكريين لدعم جماعة الحوثي.

كما توجد عناصر عسكرية للحزب اللبناني المدعوم من إيران في عدة مناطق بسوريا، تقاتل إسنادا لرئيس النظام بشار الأسد.

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.