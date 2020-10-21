البث الحي
سياسة

كاراباخ.. أذربيجان تعلن تدمير كتيبة للجيش الأرميني (فيديو)

تواصل العمليات العسكرية في إقليم كاراباخ المتنازع عليه
تواصل العمليات العسكرية في إقليم كاراباخ المتنازع عليه
21/10/2020

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن كتيبة الفوج  556 بالجيش الأرميني تم تدميرها خلال العمليات على جبهة جبرائيل.

وأكد البيان تحييد معظم أفراد الكتيبة المشكلة من نحو 400 جندي، مشيرا أن الوحدة العسكرية عادت إلى مدينة أرارات الأرمنية لإعادة تشكيلها.

ولفت إلى تسريح قائد الفوج لرفضه إعادة إرسال الجنود الباقين من الكتيبة إلى القتال مرة أخرى، وإلى فتح تحقيق مع العديد من الجنود الذين رفضوا القتال.

وفي بيان آخر، قالت وزارة الدفاع الأذرية الأربعاء، إن العمليات العسكرية تواصلت بشكل متفاوت في اتجاه مدن "آغدارا" و"فضولي" و"جبرائيل" و"قوبادلي" طوال الليل.

وأكدت أن القوات الأرمينية قصفت خط دفاع الجيش الأذري بقذائف المدفعية والهاون، وتعرضت لخسائر على أطراف "جبرائيل" و"قوبادلي". 

وأوضحت أن القوات الأذربيجانية سيطرت على مواقع عسكرية أرمينية، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر، وحيدت الكثير من الجنود الموجودين فيها.

وأشارت إلى وجود عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الفوجين السادس والسابع لدى الجيش الأرميني، وتدمير عدة مدافع وناقلات جند وشاحنات.

من جانبه قال مكتب رئيس أرمينيا آرمين ساركيسيان اليوم الأربعاء إنه توجه إلى بروكسل لبحث الصراع في إقليم كاراباخ مع حلف شمال الأطلسي ومسؤولين بالاتحاد الأوربي.

وأضاف أن ساركيسيان سيلتقي خلال الزيارة بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي خوسيب بوريل، ورئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل.

وتابع أن أرمينيا تنتظر من قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي "فعل كل ما هو ممكن" لوقف القتال و"إحياء" اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة ساركيسيان بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على نشوب القتال في إقليم قرة باغ الذي يتبع أذربيجان بحكم القانون الدولي لكن يديره الأرمن.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، شن الجيش الأذري عملية في إقليم كاراباخ، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه