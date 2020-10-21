كاراباخ.. أذربيجان تعلن تدمير كتيبة للجيش الأرميني (فيديو)

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن كتيبة الفوج 556 بالجيش الأرميني تم تدميرها خلال العمليات على جبهة جبرائيل.

وأكد البيان تحييد معظم أفراد الكتيبة المشكلة من نحو 400 جندي، مشيرا أن الوحدة العسكرية عادت إلى مدينة أرارات الأرمنية لإعادة تشكيلها.

ولفت إلى تسريح قائد الفوج لرفضه إعادة إرسال الجنود الباقين من الكتيبة إلى القتال مرة أخرى، وإلى فتح تحقيق مع العديد من الجنود الذين رفضوا القتال.

وفي بيان آخر، قالت وزارة الدفاع الأذرية الأربعاء، إن العمليات العسكرية تواصلت بشكل متفاوت في اتجاه مدن "آغدارا" و"فضولي" و"جبرائيل" و"قوبادلي" طوال الليل.

وأكدت أن القوات الأرمينية قصفت خط دفاع الجيش الأذري بقذائف المدفعية والهاون، وتعرضت لخسائر على أطراف "جبرائيل" و"قوبادلي".

وأوضحت أن القوات الأذربيجانية سيطرت على مواقع عسكرية أرمينية، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر، وحيدت الكثير من الجنود الموجودين فيها.

وأشارت إلى وجود عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الفوجين السادس والسابع لدى الجيش الأرميني، وتدمير عدة مدافع وناقلات جند وشاحنات.

من جانبه قال مكتب رئيس أرمينيا آرمين ساركيسيان اليوم الأربعاء إنه توجه إلى بروكسل لبحث الصراع في إقليم كاراباخ مع حلف شمال الأطلسي ومسؤولين بالاتحاد الأوربي.

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaijan Armed Forces are continuing to destroy Armenian occupation forces. pic.twitter.com/32TyuN3Njx — Clash Report (@clashreport) October 20, 2020

وأضاف أن ساركيسيان سيلتقي خلال الزيارة بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي خوسيب بوريل، ورئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل.

وتابع أن أرمينيا تنتظر من قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي "فعل كل ما هو ممكن" لوقف القتال و"إحياء" اتفاق لوقف إطلاق النار.

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaijan Armed Forces are continuing to destroy Armenian occupation forces. pic.twitter.com/94bZcHLLRc — Clash Report (@clashreport) October 20, 2020

وتأتي زيارة ساركيسيان بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على نشوب القتال في إقليم قرة باغ الذي يتبع أذربيجان بحكم القانون الدولي لكن يديره الأرمن.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، شن الجيش الأذري عملية في إقليم كاراباخ، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.