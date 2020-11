قبل المناظرة الأخيرة.. ترمب يجوب أمريكا وأوباما ينظم أول تجمعاته لدعم بايدن

وتضم فيلادلفيا 1.6 مليون نسمة، وهي أكبر مدن ولاية بنسلفانيا التي ستشهد معركة انتخابية حامية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حيث سيتواجه فيه بايدن و الرئيس دونالد ترمب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وأعلنت حملة بايدن في بيان أن أوباما البالغ 59 عاما سينظّم تجمّعا انتخابيا يشارك فيه المناصرون من داخل سياراتهم على طريقة "درايف إن" وسيشجّع أبناء بنسلفانيا على التصويت المبكر.

ويزور الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأربعاء بنسلفانيا التي تعتبر من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية لعقد أول تجمع دعما للمرشح الديموقراطي جو بايدن.

One of the most inspiring things about this year has been seeing so many young people organizing, marching, and fighting for change. And to change the game on any of the issues we care about, we've got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris. pic.twitter.com/vfHnP4XPxK

— Barack Obama (@BarackObama) October 21, 2020