زوال 85 مليون وظيفة عالميا بحلول 2025.. كيف تتجنب فقد عملك؟

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف بسويسرا، في تقرير مستقبل الوظائف 2020، أن تأثير الوظائف سيطال مجال الأعمال التجارية المتوسطة والكبيرة عبر 15 صناعة و26 اقتصاداً.

والأتمتة مصطلح يطلق على الاستبدال البسيط للعمل البشري بواسطة الآلات، أو دمج الآلات في نظام التحكم الذاتي.

وأشار المنتدى إلى أنه في المقابل ستخلق ثورة الروبوتات نحو 97 مليون وظيفة جديدة، لكن المجتمعات الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات ستحتاج إلى دعم الشركات والحكومات.

أفضل الوظائف

وذكر المنتدى أن التفكير التحلیلي والإبداع والمرونة من أكثر المهارات المطلوبة عام 2025، وأفضل الوظائف هي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى والحوسبة السحابیة.

وأوضح التقرير أن الشركات الأكثر تنافسیة ھي تلك التي تختار إعادة تأھیل الموظفین الحالیین ورفع مستوى مھاراتھم.

وتابع التقرير، بأن الطلب على الوظائف في مجالات مثل إدخال البیانات والمحاسبة والدعم الإداري یتناقص، بينما یتزاید الطلب على الأتمتة والرقمنة في مكان العمل.

وأفاد المنتدى بأن أكثر من 80% من رجال الأعمال حول العالم ممن شملھم استطلاع التقریر، أكدوا تسريع خطط رقمنة العملیات في مجالھم وعلى تطبیق تقنیات جدیدة.

روبوت يعمل جنبًا إلى جنب مع الموظفين في خط التجميع في مصنع في اليابان

وتوقع 50% من المشاركين تسریع أتمتة بعض الأدوار في شركاتھم؛ أي أن خلق الوظائف الجدیدة سیشھد تباطؤاً بینما سیشھد تدمیر الوظائف تسارعاً، الأمر الذي یعتبر معاكساً لما حدث في سنوات سابقة.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن حوالي 43% من الشركات، عازمة على تقلیص قوتھا العاملة بسبب التكامل التكنولوجي.

ورصد الاستطلاع أن 41% من الشركات، تخطط لتوسیع نطاق استخدامھا للمقاولین والاستشاریین في الأعمال المتخصصة، بینما تخطط 34% فقط من الشركات التي شملھا الاستطلاع توسیع قوتھا العاملة بسبب التكامل التكنولوجي.

ولفت التقرير إلى أن أصحاب العمل والوظائف بحلول 2025 سيقومون بتقسيم العمل بین الإنسان والآلات بالتساوي، في وقت سیزداد الطلب على الوظائف التي تعزز المھارات البشریة.