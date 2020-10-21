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سياسة|أيسلندا

زلزال يتسبب في صدمة على الهواء لرئيسة وزراء آيسلندا (فيديو)

رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير
رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير
21/10/2020

وأربك الزلزال رئيسة الوزراء قليلاً قبل أن تتمالك نفسها وتعود للمقابلة حيث كانت تتحدث عن تأثير فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة أمس الثلاثاء.

وقالت ياكوبسدوتير: "يا إلهي! هناك زلزال". "أنا أسفة، لقد وقع زلزال للتو.. حسنا هذه آيسلندا"، قبل أن تواصل ردها على السؤال.

وأضافت في وقت لاحق: "نعم، أنا بخير تماما، المنزل لا يزال قويا، فلا داعي للقلق".

وغردت ياكوبسدوتير عقب اللقاء: "تحدثت مع واشنطن بوست حول كوفيد-19، وكيف نتعامل مع الوضع هنا في آيسلندا. تحدثنا أيضا عن قلب وروح الشعب الآيسلندي، ثم حدث زلزال، أتمنى أن يشعر الجميع بالسعادة والثبات".

ونشرت وزيرة العدل الآيسلندية المقطع عبر تويتر، وغردت: "استجابة رئيسة الوزراء للزلزال، أثناء لقائها المباشر مع واشنطن بوست، كانت رائعة".

وفي نفس السياق غرد عضو البرلمان الآيسلندي، أندري ستين هيلمارسون، بمقطع فيديو، للزلزال والذي تسبب في قطع جلسة البرلمان، أمس الثلاثاء، وقال: "زلزال في البرلمان".

ووقع الزلزال بعد ظهر أمس على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب هافنارفجوردور، وهي بلدة ساحلية بالقرب من العاصمة ريكيافيك، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تقيس الزلازل في جميع أنحاء العالم. وأدى إلى وقوع أضرار في محيط العاصمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي
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