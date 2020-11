زلزال يتسبب في صدمة على الهواء لرئيسة وزراء آيسلندا (فيديو)

وأربك الزلزال رئيسة الوزراء قليلاً قبل أن تتمالك نفسها وتعود للمقابلة حيث كانت تتحدث عن تأثير فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة أمس الثلاثاء.

Iceland Prime Minister Katrín Jakobsdóttir was discussing the coronavirus’ effect on the tourism industry and how the nation is approaching testing when she was interrupted by an earthquake. https://t.co/47Thh6hy5M #postlive pic.twitter.com/3rWjrIczXm

وقالت ياكوبسدوتير: "يا إلهي! هناك زلزال". "أنا أسفة، لقد وقع زلزال للتو.. حسنا هذه آيسلندا"، قبل أن تواصل ردها على السؤال.

وأضافت في وقت لاحق: "نعم، أنا بخير تماما، المنزل لا يزال قويا، فلا داعي للقلق".

وغردت ياكوبسدوتير عقب اللقاء: "تحدثت مع واشنطن بوست حول كوفيد-19، وكيف نتعامل مع الوضع هنا في آيسلندا. تحدثنا أيضا عن قلب وروح الشعب الآيسلندي، ثم حدث زلزال، أتمنى أن يشعر الجميع بالسعادة والثبات".

Spoke with @IgnatiusPost about COVID-19 and how we are dealing with the situation here in Iceland. We also spoke about the heart and soul of the Icelandic people. And then we had an earthquake. I hope everyone is feeling good and steady. https://t.co/4JlGEWcQ3T

