تصريحات "صادمة" لوزير الداخلية الفرنسي عن اللحوم الحلال في المتاجر (فيديو)

وكان دارمانان قد قال مساء أمس الثلاثاء لمحطة تلفزيون "بي إف إم": "أفهم جيدا جدا أن تباع لحوم الحلال في محلات السوبر ماركت، لكن ما أشعر حياله بالأسف هو الأرفف، لماذا يجب علي أن يكون لي قسم آخر؟، أي أنني أرى رفوفا للمسلمين ولطعام الكوشر اليهودي وبعد ذلك كل الرفوف الأخرى، لماذا تخصيص رفوف بعينها؟".

وفي الوقت نفسه، أكد دارمانان أن هذه هي وجهة نظره الشخصية. وقد أثارت تصريحات الوزير نقاشات وردود فعل عامة.

وقال دارمانان إن الفصل المجتمعي في محلات السوبر ماركت صدمة.

وأضاف دارمانان: "دائما ما أُصْدَم عندما أذهب إلى محل سوبر ماركت وأرى أن هناك رفا به منتجات للفصل المجتمعي".

ودافع الوزير الفرنسي عن نشر الرسوم التي تتضمن إساءة للنبي محمد، وعن عرضها في المدارس، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا هامًا في "الإرهاب والأصولية".

وأوضح وزير الداخلية،خلال المقابلة، أنهم قاموا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإغلاق 358 مكانًا بينها مساجد، فضلا عن ترحيل 428 أجنبيًا، محذّرًا من احتمال تنظيم هجمات جديد في البلاد.

Gérald Darmanin: "Moi ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir un rayon de telle cuisine communautaire" pic.twitter.com/X521fwVnuR — BFMTV (@BFMTV) October 20, 2020

من جانبه، صرح جابريل اتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء بأن ما قاله الوزير هو رأيه الشخصي، مشيرا إلى أن الأرفف في السوبر ماركت ليست من أولويات الحكومة في الوقت الراهن.

وأطلقت السلطات الفرنسية حملة أمنية ضد ما وصفته بـ"التيار الإسلامي" وتوعدت بشن "معركة ضد أعداء الجمهورية"، وذلك بعد أيام من مقتل المدرس صامويل باتي، الذي قتل، الجمعة، بقطع رأسه في هجوم أثار صدمة في البلاد.

وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري، كشف وزير الداخلية الفرنسي عن إغلاق السلطات لـ 73 مسجدًا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، بذريعة مكافحة "الإسلام المتطرف".

وفي 19 من الشهر نفسه أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، وجمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"(CCIF).