ترمب يقطع مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" ويهدد بنشرها قبل موعدها

ويوضح تعليق ترمب، الذي كتبه على حسابه في تويتر، أن المقابلة مع الصحفية ليزلي ستال، من برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس"، انحرفت إلى منطقة أثارت غضب الرئيس.

A new 60 Minutes, Sunday at 7:30pm ET/7pm PT https://t.co/eEZL7kzzoH

هذا و كتبت شبكة "سي بي إس" على تويتر أن ترمب قطع المقابلة مع ستال خلال تصوير حلقة من برنامج 60 دقيقة ستجمع المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

…Everyone should compare this terrible Electoral Intrusion with the recent interviews of Sleepy Joe Biden!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020