ترمب يقطع مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" ويهدد بنشرها قبل موعدها

ويوضح تعليق ترمب، الذي كتبه على حسابه في تويتر، أن المقابلة مع الصحفية ليزلي ستال، من برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس"، انحرفت إلى منطقة أثارت غضب الرئيس.

A new 60 Minutes, Sunday at 7:30pm ET/7pm PT https://t.co/eEZL7kzzoH — 60 Minutes (@60Minutes) October 20, 2020

هذا و كتبت شبكة "سي بي إس" على تويتر أن ترمب قطع المقابلة مع ستال خلال تصوير حلقة من برنامج 60 دقيقة ستجمع المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

…Everyone should compare this terrible Electoral Intrusion with the recent interviews of Sleepy Joe Biden! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

وقال ترمب في تغريدة "يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في نقل المعلومة، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال الخاصة ببرنامج60 دقيقة، قبل موعد بثها المباشر"

وأضاف "سيتم القيام بذلك حتى يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما تدور حوله المقابلة الوهمية والمتحيزة".

وفي تغريدة منفصلة، وصف ترمب المقابلة بأنها "تدخل انتخابي مروع".

ولطالما اتهم ترمب وسائل الإعلام الأمريكية بالتحيز ضده، لكن بث المقابلة قبل موعدها المقرر يوم الأحد القادم سيكون أمرا غير معتاد للغاية.