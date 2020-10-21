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سياسة|الولايات المتحدة

بعصا مشتعلة.. هجوم على ضابط أمريكي داخل سيارة الشرطة (فيديو)

لقطة جوية لسيارة الشرطة المحترقة بالكامل
لقطة جوية لسيارة الشرطة المحترقة بالكامل
21/10/2020

ويُظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع الجمعة، ونُشر على مواقع التواصل، رجلاً يسير في شارع جانبي لينادي الضابط عليه كي يتوقف، إلا أن الرجل تلفظ بعبارات نابية واستمر في سيره. 

قاد الضابط السيارة نحو الرجل، الذي استدار عندما أمره الضابط بالتوقف مرة أخرى، كما يظهر بالفيديو الذي التقطته الكاميرا المثبتة على لوحة القيادة.

ثم اندفع الرجل فجأة نحو السيارة بجسم محترق، لتتصاعد ألسنة اللهب داخل السيارة، ثم يطلق الضابط عدة طلقات من سلاحه، ويمكن رؤية ثقوب الرصاص في الزجاج الأمامي.

وبحسب شرطة سياتل فإن الرجل هرب من موقع الحادث ولكن طارده ضباط آخرون داخل مرآب للسيارات، وتم تعريضه للصاعق الكهربائي واقتياده إلى المخفر. 

وأضافت الشرطة أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، لم يصب بطلق ناري.

ويظهر فيديو المراقبة الضابط وهو يسقط من الباب الأيمن ويبتعد عن السيارة التي تصاعد منها الدخان.

وذكر شاهد عيان لوسائل إعلام محلية "النيران اشتعلت فجأة في السيارة، ثم بدأت تكبر شيئا فشيئا".

وقالت مساعدة رئيس الشرطة إن الضابط أصيب "ببعض الحروق الطفيفة"، وهو الآن في إجازة إدارية مدفوعة الأجر.

وفي مقطع فيديو آخر التقط من الجو تظهر سيارة الشرطة وقد التهمتها النيران بالكامل، كما يمكن رؤية قطعة الخشب المحترقة جزئيًا وهي معلقة من ناحية باب السائق.

المصدر : وسائل إعلام أمريكية
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