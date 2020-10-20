منظومة دفاع جوي تركية تقضي على تهديد الطائرات المسيّرة.. هكذا تعمل (فيديو)

وتمكن المهندسون الأتراك بشركة "أنظمة الدفاع الحربية" من تطوير نظام دفاع جوي متنقل للإنذار المبكر "كالكا"، يقضي على التهديدات الصادرة عن الطائرات المسيرة.

وقال منسق قسم البحث والتطوير بالشركة، بكر يالجين، إن الطائرات من دون طيار لا يقتصر استخدامها على الأعمال الحربية والعسكرية.

وأضاف أنه يمكن استخدام هذه الطائرات في بعض الأعمال غير القانونية، مثل أعمال المراقبة غير المشروعة، ونقل مواد غير قانونية مثل المخدرات والقنابل والمواد المحظورة.

وأوضح أنه يمكن استخدامها أيضًا في استهداف التجمعات والحفلات الموسيقية والملاعب والمناسبات العامة، "فيما لم تثبت الأسلحة النارية فعاليتها في التصدي لهذه الطائرات".

أول نظام

وأفاد يالجين أن نظام الدفاع الجوي المتنقل، الذي طورته شركته، يمنع الطلعات الجوية غير القانونية للطائرات المسيرة.

ووصف النظام بأنه "طارد المسيرات"، ويمكن تثبيته على عربة (سيارة)، ليتتبع ترددات تلك الطائرات ويطردها من المنطقة.

وذكر أن النظام جاء تتويجًا لنتاج معرفة وخبرة في مجالات الطائرات المسيرة تقارب 25 عامًا.

وأكد أن النظام أُنتِج بالكامل وفق الخبرات المحلية، ويُتحكم فيه بواسطة أجهزة وبرامج محلية الصنع يجري تثبيتها داخل مركبة لضمان سهولة الحركة والتنقل.

ولفت إلى أن النظام يمتلك القدرة على العمل يدويًا أو آليًّا، وحفظ بيانات التشغيل والقدرات العملياتية، "فضلًا عن كونه أول نظام دفاع جوي للإنذار المبكر يُنتج في تركيا"، مضيفًا أن نظام عمل هذه المنظومة يختلف عن المنظومات الثابتة والبندقية المضادة للطائرات المسيرة.

وأردف "يعمل هذا النظام على اكتشاف الطائرات المسيرة والإنذار المبكر عنها، فضلًا عن أنه نظام متنقل يمكن مستخدمه من التحرك بشكل سهل".

يرصد المسيرات على بعد 5 آلاف متر

وأوضح يالجين أن تطوير النظام يهدف إلى ضمان أمن المحيط العملياتي، والشخصيات المهمة والحفلات والأنشطة الاجتماعية وغيرها من المناسبات ذات الصلة.

وذكر أن النظام مصمّم ليُجري عمليات المسح باستمرار، لافتًا إلى قدرته على رصد الطائرات المسيرة على بعد 5 آلاف متر.

وأردف "الأنظمة المشتغلة بمنطق الرادار يمكنها التحذير من دخول أجسام، أو كائنات غير مرغوبة إلى المنطقة التي يجري حمايتها، فيما يُحدد النظام الحالي ماهية تلك الأجسام بما في ذلك الطائرات المسيرة".

وتابع "نظام (كالكا) يبدأ العمل فور رصده لوجود طائرة من دون طيار أو أجسام غير مرغوبة في المنطقة المطلوب حمايتها".

وذكر أنه فضلًا عن الاستخدام المحمول للنظام، يمكن استخدامه أيضًا لحماية المرافق أو المؤسسات وغيرها من المقرات العامة والخاصة، التي تحتاج إلى حماية مستمرة، "كما أنه يوفر حلًا فعالًا ضد هجمات أسراب الطائرات من دون طيار".