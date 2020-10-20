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كاهن أمريكي لترمب: الرب قال لي سأعطي الرئيس فوزا ثانيا (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساعدته هوب هيكس والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساعدته هوب هيكس والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني
20/10/2020

جاء ذلك خلال زيارة ترمب لكبرى كنائس مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا (غربي البلاد)، الأحد الماضي، في إطار حملته الانتخابية.

وظهر أحد الكهان على المنصة وهو يُوجه حديثه لترمب قائلًا "الرب قال لي سأعطي الرئيس فوزًا ثانيًا".

وفي المكان نفسه، وثق ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إخراج ترمب حفنة من النقود فئة العشرين دولارًا أمريكيًا، كان ترمب يعدها للتبرع في الكنيسة.

https://twitter.com/Breaking911/status/1317925828664168448?ref_src=twsrc%5Etfw

ولم يستعمل ترمب (فضلًا عن مساعدته هوب هيكس، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني) قناع الوجه (كمامة) داخل الكنيسة، بالرغم من تعافيهم مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

وبدا أن معظم الحاضرين لم يرتدوا أقنعة كما لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي المتبعة ضمن إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.

ومع ذلك، التف مجموعة من الكهنة حول ترمب وفريقه، رافعين أيديهم بالدعاء لهم.

ويسعى ترمب للفوز بولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وينافسه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تفوق بايدن في نيفادا على ترمب.

ويحاول ترمب كسب ولاية نيفادا التي خسرها في انتخابات 2016، وترسل الولاية حاليًا بطاقات الاقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين المسجلين بسبب جائحة كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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