كاهن أمريكي لترمب: الرب قال لي سأعطي الرئيس فوزا ثانيا (فيديو)

جاء ذلك خلال زيارة ترمب لكبرى كنائس مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا (غربي البلاد)، الأحد الماضي، في إطار حملته الانتخابية.

وظهر أحد الكهان على المنصة وهو يُوجه حديثه لترمب قائلًا "الرب قال لي سأعطي الرئيس فوزًا ثانيًا".

"The Lord said to me I'm going to give our President a second win." President Trump attends the International Church of Las Vegas service in Nevada with Hope Hicks and Kayleigh McEnany. They aren't wearing masks. pic.twitter.com/d9mFDJVplG — The Hill (@thehill) October 18, 2020

المبشر الإنجيلي بات روبرستون يقول ان الله بلغه ان #ترامب سيفوز في الانتخابات وهذا سيؤدي لبداية فترة نهاية العالم وعودة السيد المسيح. علينا جميعا التصويت حتى لو روبرستون يعلم ان ترامب سيفوز لانه على أي حال ستكون هناك إضطرابات وستبدء النهاية. pic.twitter.com/ca8fJPdrjw — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) October 20, 2020

وفي المكان نفسه، وثق ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إخراج ترمب حفنة من النقود فئة العشرين دولارًا أمريكيًا، كان ترمب يعدها للتبرع في الكنيسة.

WATCH: President Trump gives money during services at the International Church of Las Vegas. pic.twitter.com/ZJIKpHm2Sr — The Hill (@thehill) October 18, 2020

https://twitter.com/Breaking911/status/1317925828664168448?ref_src=twsrc%5Etfw

Trump attends church at the International Church of Las Vegas this morning.

(Photos/Alex Brandon) Caption, please: pic.twitter.com/LyXKdKiSP8 — 𝚔𝚛𝚒𝚜𝚝𝚢 (@kriskay1111) October 18, 2020

ولم يستعمل ترمب (فضلًا عن مساعدته هوب هيكس، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني) قناع الوجه (كمامة) داخل الكنيسة، بالرغم من تعافيهم مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

وبدا أن معظم الحاضرين لم يرتدوا أقنعة كما لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي المتبعة ضمن إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.

We attended church in Las Vegas, Nevada with President ⁦@realDonaldTrump yesterday @ICLV⁩. It was amazing! 🙏🏻 Photo via ⁦@shealahDCphoto⁩ pic.twitter.com/MSAUW3ie2x — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) October 19, 2020

ومع ذلك، التف مجموعة من الكهنة حول ترمب وفريقه، رافعين أيديهم بالدعاء لهم.

"The Lord said to me I'm going to give our President a second win." President Trump attends the International Church of Las Vegas service in Nevada with Hope Hicks and Kayleigh McEnany. They aren't wearing masks. pic.twitter.com/d9mFDJVplG — The Hill (@thehill) October 18, 2020

ويسعى ترمب للفوز بولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وينافسه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تفوق بايدن في نيفادا على ترمب.

ويحاول ترمب كسب ولاية نيفادا التي خسرها في انتخابات 2016، وترسل الولاية حاليًا بطاقات الاقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين المسجلين بسبب جائحة كورونا.

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