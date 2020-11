كاهن أمريكي لترمب: الرب قال لي سأعطي الرئيس فوزا ثانيا (فيديو)

جاء ذلك خلال زيارة ترمب لكبرى كنائس مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا (غربي البلاد)، الأحد الماضي، في إطار حملته الانتخابية.

وظهر أحد الكهان على المنصة وهو يُوجه حديثه لترمب قائلًا "الرب قال لي سأعطي الرئيس فوزًا ثانيًا".

"The Lord said to me I'm going to give our President a second win."

President Trump attends the International Church of Las Vegas service in Nevada with Hope Hicks and Kayleigh McEnany. They aren't wearing masks. pic.twitter.com/d9mFDJVplG

