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سياسة

التلفزيون التركي يبث صورا لمتهم بالتجسس لصالح الإمارات (فيديو)

20/10/2020

والمتهم هو أحمد محمود عياش الأسطل، أردني الجنسية من أصل فلسطيني، وكان يتقاضى، وفقا للتلفزيون التركي، مبالغ مالية شهرية من الإمارات لقاء جمع معلومات عن بعض العرب المقيمين في تركيا.

وتضمنت الصور أيضا جواز سفر أردني للمتهم، وكذلك كشف بحسابه البنكي بالدرهم الإماراتي في "نور بنك" في دبي، والذي أثبت تقاضيه مبلغ 20 ألف ليرة شهريا.

وكشف التلفزيون التركي أن الأسطل ظل في تركيا لمدة 7 سنوات، تسلل خلالها إلى الإخوان المسلمين بدعوى أنه صحفي مناهض للإمارات، وقام بجمع الكثير من المعلومات والوثائق، كما قدم معلومات عن نظرائه من العملاء الإماراتيين في تركيا.

وكان الأسطل ينقل مستجدات السياسة الداخلية والخارجية في تركيا إلى قواعده في دبي، وأفاد في 15 يوليو/ تموز 2016 باحتمال وقوع محاولة انقلاب، بحسب التلفزيون التركي.

وذكر أنه تم القبض عليه قبل 3 أيام، كما تم الكشف أيضا عن عميل المخابرات الذي يوجهه، ويدعى أبو علي.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت الجمعة عن مسؤول أمني بارز طلب عدم نشر اسمه أن المشتبه به اعترف للسلطات التركية بقيامه بالتجسس.

وقال المسؤول إن المشتبه به جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي لكن السلطات التركية حصلت منه على "مجموعة من الوثائق المخفية" التي تظهر صلاته بالإمارات. 

ونوهت الوكالة إلى أنه لم يصدر بعد تعليق من السلطات الإماراتية.

وكانت السلطات التركية اعتقلت العام الماضي رجلين بتهمة التجسس على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وقال مسؤول آنذاك إن أحد الرجلين له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018. ووفقا للنيابة التركية فقد انتحر أحد المعتقلين في سجنه.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية
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