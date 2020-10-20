التقط الطُعم ورفض تركه.. تمساح يصارع صيادا وسط النهر (فيديو)

ثم قام الصياد بنشر مقطع الفيديو عبر فيسبوك على حساب متجر أدوات الصيد الذي تديره عائلته.

وقال الصياد لصحيفة محلية إن الحادث وقع خلال رحلة صيد مع أصدقائه في 12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وأضاف "كنا على نهر بفيكتوريا، على بعد حوالي ثلاث ساعات إلى الغرب من مدينة كاثرين، وهي منطقة صيد معروفة هناك".

التمساح التقط طعم الصياد ورفض تركه، ليبدأ بعدها صراع بينهما، وبعد ظهوره لأول مرة، يختفي التمساح تحت الماء للحظات قبل أن يظهر مرة أخرى، ويهز رأسه بعنف ثم يغوص لأسفل.

وقضى الصياد دقائق هو يكافح من أجل تحرير الطعم من فم التمساح، الذي نجح في ثني صنارته أثناء العملية، بل إن التمساح القوي سحب معظم صنارة الصيد إلى الماء في مرحلة ما، بينما كافح الصياد لاسترداد أدواته.

وذكر أنه من الشائع أن تعلق التماسيح بهذه الطريقة في المنطقة، حيث تعتقد الزواحف خطأً أن الطُعم هو طعام، تمامًا مثل الأسماك.

وبعد حوالي دقيقتين تمكن التمساح من التحرر والسباحة بعيدًا. وقال الصياد في منشوره على فيسبوك، الذي تمت مشاركته أكثر من 10 آلاف مرة "تمكنت من استعادة الطعم! لكنه لا يعمل بشكل جيد الآن".