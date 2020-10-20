الأولى من نوعها.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية دخول بلا تأشيرة

وهذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل والإمارات منذ التوقيع على معاهدة السلام في منتصف الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

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إجراء حفل استقبال رسمي في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب للوفد الإماراتي الذي يضم وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير وعبدالله بن طوق وزير الاقتصاد

سيصلان برحلة جوية مباشرة من مطار #ابو_ظبي

يرافق الوفد الإماراتي وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين. pic.twitter.com/oJNQWortUL — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 20, 2020

ومن المقرر أن يصل إلى إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان في زيارة رسمية تستمر ساعات عدة، سيجتمعان خلالها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الخارجية والمالية والاقتصاد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه، وبسبب جائحة كورونا، سيعقد اللقاء في مطار بن غوريون الدولي.

يصل الى إسرائيل منتصف اليوم وزيرا الاقتصاد والمالية الاماراتيان في زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات، سيجتمعان خلالها مع رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو ووزراء الخارجية والمالية والاقتصاد .

وبسبب الجائحة يعقد اللقاء في مطار بن غوريون الدولي. #الامارات_رساله_سلام #الامارات — مكان الأخبار (@News_Makan) October 20, 2020

وسيوقع نتنياهو مع وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير عدة اتفاقيات في مجالات الطيران والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

🇮🇱🇦🇪🇺🇲🕊️✈️ ألوفد الإماراتي الرسمي الأول

في طريقه الى #إسرائيل 🇮🇱 يضم معالي وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير ومعالي وزير الاقتصاد عبدالله طوق اللذين يصلان عبر رحلة جوية مباشرة من مطار #ابو_ظبي أهلاً وسهلاً بكم في إسرائيل 🇮🇱🇦🇪🕊️@hend_mana @News_Makan pic.twitter.com/APoqcW90gl — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 20, 2020

واعتمد مجلس وزراء الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الإثنين، قرارا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام"، وهي معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

مجلس الوزراء برئاسة #محمد_بن_راشد يعتمد قراراً بالمصادقة على #الاتفاق_الإبراهيمي_للسلام، معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة #الإمارات العربية المتحدة ودولة #إسرائيل، ويوجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق. #وام pic.twitter.com/b8ODyZoEl8 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 19, 2020

كما وجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

الطاير والجابر يبحثان مع وزير الخزانة الأمريكي ورجال أعمال إسرائيليين تعزيز التعاون #وام https://t.co/A7SNlGUPWz — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 19, 2020

والإثنين أيضا استقبل عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، في أبو ظبي، وفدا برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين.

وتم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات الوطنية القابضة وشركة "فورتيفاي" الإسرائيلية، وكذلك بين مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومركز إسحاق رابين.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على المعاهدة مع الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري.