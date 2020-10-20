البث الحي
سياسة

الأولى من نوعها.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية دخول بلا تأشيرة

العلمين الإماراتي والإسرائيلي
العلمين الإماراتي والإسرائيلي
20/10/2020

وهذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل والإمارات منذ التوقيع على معاهدة السلام في منتصف الشهر الماضي في الولايات المتحدة. 

ومن المقرر أن يصل إلى إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان في زيارة رسمية تستمر ساعات عدة، سيجتمعان خلالها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الخارجية والمالية والاقتصاد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه، وبسبب جائحة كورونا، سيعقد اللقاء في مطار بن غوريون الدولي.

وسيوقع نتنياهو مع وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير عدة اتفاقيات في مجالات الطيران والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

واعتمد مجلس وزراء الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الإثنين، قرارا  بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام"، وهي معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

كما وجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

 والإثنين أيضا استقبل عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، في أبو ظبي، وفدا برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين.

وتم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات الوطنية  القابضة وشركة "فورتيفاي" الإسرائيلية، وكذلك بين مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومركز إسحاق رابين.  

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على المعاهدة مع الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي