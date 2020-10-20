"ادعم إذاعة القرآن الكريم": انتفاضة ضد عرض يسخر من إذاعة مصرية

ورغم أن العرض الساخر نُشر مطلع العام الجاري، لشخص يدعى محمد أشرف، لكنه لاقى انتشارا واسعا الشهر الجاري بسبب تداول مقاطع منه على موقع تيك توك.

#معركة_الوعى #ادعم_اذاعة_القرأن_الكريم

تربينا وسنظل نتربي وسنربي أبناءنا وأحفادنا على إذاعتنا الخالدة المحفورة في قلوبنا ❤اذاعة القرآن الكريم.❤..اذاعة تنطق بوحى السمأء https://t.co/VVNVVsqCPn — د. ابراهيم الديب (@DrIbrahimAldeeb) October 20, 2020

وقال مغردون إن السخرية من إذاعة القرآن الكريم بداية للسخرية من الرموز الدينية، بينما تعجب آخرون من جعل الإذاعة بمكانة مقدسة دون سبب.

تربينا ونشأنا علي صوت إذاعه القرأن الكريم #ادعم_اذاعه_القران_الكريم pic.twitter.com/N0nBqPlNUE — الدياسطي (@osamaelhelale) October 20, 2020

وشارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمقاطع صوتية تميزت بها إذاعة القرآن الكريم، على مدار سنوات، لتصبح جزءا من ذكريات أجيال كثيرة من العرب والمصريين.

وفي المقابل رأى البعض أن انتقاد مذيعي إذاعة القرآن الكريم لا يمثل انتقادا للإسلام ولا القرآن، ورأوا في الأمر مبالغة واضحة لشغل الرأي العام.

وقالت إذاعة القرآن الكريم، في منشور لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن الهيئة الوطنية للإعلام تقدمت ببلاغ ضد محمد أشرف (مقدم العرض الساخر)، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لمحاسبته على "ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانه خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي" على حد تعبيرهم.

ووصفت إذاعة القرآن العرض بأنه نهج متدنٍ وغير مقبول وانحطاط أخلاقي.

من غير تضخيم للموضوع اذاعة القرآن الكريم تسرى في وجداننا وهو أقوي وسيلة اعلامية يعرفها المصريون ولم تنجح اي وسيلة آخرى في مجاراتها ببركة هذا الكتاب.

لكنها اليوم سُيطر عليها لتكون بوق للظالمين،

حقد بعض الناس على هذه الاذاعة طبيعي لأنها اذاعة الملايين #ادعم_اذاعة_القرآن_الكريم — محمد جمال هلال (@gamal_helal) October 20, 2020

الجدير بالذكر أن حسابات مؤدي العرض على مواقع التواصل تم تعطيلها، وتم حذف المقطع من صفحة "ذا جلوكال" الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تربينا على أصواتها العذبة

نشأنا ونحن نستمع إلى برامجها

كبرنا ولا يخلو بيت في مصر منها

#ادعم_اذاعه_القران_الكريم pic.twitter.com/hXskok0x0f — Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 20, 2020

إذاعة القرأن الكريم مش محتاجة دعمنا

هى مدعومة بشيوخ اجلاء واصوات عظماء أحنا اللى محتاجين إذاعة القرأن الكريم فى حياتنا

#ادعم_اذاعة_القرأن_الكريم — Tamer Eid (@ead_tamer) October 20, 2020

كان كفار قريش يقولون قصائد تذم الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه،

ولم تصل لنا هذه القصائد ، لأن المسلمين لم يتناقلوها ولم يعيروها أى اهتمام فأندثرت

إعملوا بوصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أميتوا الباطل بالسكوت عنه ولا تثرثروا فينتبه الشامتون#ادعم_اذاعة_القرأن_الكريم pic.twitter.com/Q6R3oGcqt1 — Mohamed Ramadan (@Mohamed43787930) October 20, 2020

اذاعه القرآن الكريم هى المحطه الإذاعية الأولى على مستوى العالم من حيث عدد المستمعين وهى صاحبه رياده وتاريخ كبير وجميعنا تربى ونشأ فى ظلالها وعلى أصوات مذيعيها ومقرئيها وكانت وما زالت وستظل صاحبه مكانه خاصه وفريده لدينا وجزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن شخصيتنا.#ادعم_اذاعة_القرآن_الكريم — محسن شريف (@MohsenSherifB) October 20, 2020

فدعم الإذاعة يكون بتحسين جودة الأداء و انتقاد استغلالها سياسيا.. مش بمنحها قداسة لمجرد ان اسمها أصبح مقترن بالقرآن الكريم..#ادعم_اذاعة_القرأن_الكريم — أحمد بحيري (@AhmedBehiry) October 20, 2020

نفسي بس كل الناس تعرف حاجة بسيطة جدا

الشعراوي مش الإسلام ولا يمثله وانتقاد افكاره لايمت بصلة للإسلام

كذلك انتقاد مذيعي إذاعة القرآن لا يمثل انتقاد للاسلام خالص

ايام الرسول عليه الصلاة والسلام لا كان فيه شعراوي ولا إذاعة قرآن ولا بخاري ولا مسلم حتى ابو هريرة اتمنع من كتابةالحديث — اللهم لك الحمدوالشكر (@redrose1973) October 19, 2020