أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة و24 قرية وتدمير منظومة "إس 300" تابعة لأرمينيا (فيديو)

وأوضح علييف في كلمة للشعب الأذري، أن الجيش تمكن من السيطرة على مدينة زنغلان و6 قرى تابعة لها وأصبحت تحت سيطرة أذربيجان.

وأشار إلى السيطرة على 18 قرية أخرى في مدن فضولي وجبرائيل وخوجاوند.

ولفت إلى تغيير اسم قرية "وينغ" في خوجاوند إلى "جينارلي" بعد السيطرة عليها.

وكانت "زنغلان" قد احتلت من قبل أرمينيا يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 1993، وهي من بين المحافظات الرئيسية التي تكون إقليم ناغورني كاراباخ.

كما أعلن علييف، تدمير قوات بلاده منظومة "إس 300" روسية الصنع، تابعة لأرمينيا.

وأضاف أن الجيش الأذري دمر 50 مدرعة، و241 دبابة، واستولى على 39 أخرى، إلى جانب تدمير كميات أخرى كبيرة من الذخائر والأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأرمينية.

وأشار علييف إلى تدمير بلاده العديد من القاذفات ومضادات الصواريخ الأرمينية، منذ اندلاع الاشتباكات في إقليم ناغورني كاراباخ.

وأوضح أن من بين المعدات العسكرية الأرمينية التي دمرها الجيش الأذري، 4 منظومات "إس 300" روسية الصنع.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا للمرة الثانية لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت الأحد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، رفع علم بلادها في مركز مدينة "زنغلان" بعد السيطرة عليها.

ونشرت الوزارة مشاهد من داخل المدينة المذكورة، لأول مرة منذ 27 عاماً.

وتظهر المشاهد رفع جنود أذربيجان علم بلادهم في سقف إحدى مباني المدينة.

كما أعلنت الوزارة تدمير المزيد من المعدات العسكرية التابعة للقوات الأرمينية.

وقالت، في بيان، إن العمليات تواصلت في ساعات الليل ضد القوات الأرمينية بمناطق "آغدارا" و"آغدام" و"فضولي" و"هادروت" و"جبرائيل" و"قوبادلي" و"زنغلان".

وأكّدت الوزارة أن الجيش الأرميني قصف خط الدفاع للقوات الأذرية بقذائف المدفعية والهاون.

وأشارت إلى أن القوات الأذرية دمّرت دبابتين أرمينيتين من طراز "تي-72″، و4 أنظمة صواريخ من طراز "غراد"، ومدفع "دي-30″، و5 مركبات عسكرية.

وكشفت إلى العمليات أسفرت عن تحييد عدد كبير من الجنود الأرمينيين، وأن الجيش الأذربيجاني مسيطر على الوضع في الجبهة.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا للمرة الثانية لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت الأحد.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 من أكتوبر/تشرين الأول؛ بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في إقليم ناغورني كاراباخ، لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاكها.