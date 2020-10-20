أحد طفلي "نهر دجلة" لا يزال مفقودا بعد أن ألقت بهما أمهما.. إليك التفاصيل

وأوضح الملازم في نجدة بغداد فاضل الحميدي، أن "فرق الغواصة النهرية التابعة لشرطة نجدة بغداد لا تزال تبحث عن جثة طفل ألقته والدته مع شقيقته في نهر دجلة بالعاصمة".

وتابع "فرق الغواصة انتشلت، الإثنين، جثة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، فيما تواصل جهود البحث عن شقيقها البالغ من العمر عامين".

والجمعة، سجلت كاميرات مراقبة فوق جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية في بغداد، مشهد امرأة تحمل طفلاً وتقتاد آخر، قبل أن ترميهما معا من فوق حافة الجسر، في واقعة أحدثت هزة بالمجتمع العراقي.

https://twitter.com/VXCBTOCD/status/1317604704201957378?ref_src=twsrc%5Etfw

وتداولت وسائل إعلام محلية ومغردون عبر منصات التواصل، المقطع المصور على نطاق واسع، ما أثار غضبا واسعا تجاوز حدود العراق وبلغت أصداؤه جميع الدول العربية.

واستنكر الناشطون تصرف المرأة تجاه طفليها وتناسيها لعاطفة الأمومة رغبة في الانتقام.

بينما أبدوا تعاطفا كبيرا مع والد الطفلين الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي بحرقة عند موقع الحادث وهو ينادي على طفليه، فيما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتيهما.

هاي مو ام اصلاً وين اكو ام ترمي اطفالها بالنهر من شنو مصنوعه انتي يا كلب شايله والسبب اتفه بعد

حسبي الله ونعم الوكيل !! https://t.co/c4AIOLkGe5 — (نريييد وطن) أيـه 🇮🇶 (@iyh_darid) October 17, 2020

#نهر_دجلة #ام_عراقية اللهم اجعل المسك ترابهم والحرير فراشهم واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه واغفرلهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين pic.twitter.com/9nzXyeM4l6 — 𝖓𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖆𝖓𝖌𝖊𝖑🔪 (@m1o4k6) October 19, 2020

ام ترمي اطفالها من جسر الائمه انتقاما من طليقها…

بنت القندره الاطفال شنو ذنبهم قساوه القلب منين جبتيها لا اله الا الله pic.twitter.com/SKlTHiOKx0 — AL_iraqy🇮🇶✌🏼 (@habeebalanazi) October 17, 2020

⭕️ تحقيقات "الأم التي رمت أولادها في نهر دجلة"

لحظة القبض على الأم لم تتمكن الشرطة النهرية من إنقاذهم، حيثُ سلمت الأم إلى الشعبة الخامسة ودونت أقوالها وسيتم نقل أوراقها اصولياً، لمركز شرطة الشعب بتهمة القتل،

المتهمة قد انفصلت عن زوجها منذ ٣ أشهر وكسب طليقها#يتبع1️⃣ — ⚖️🇮🇶 القانوني محمد الكندي (@M__AlKindy) October 18, 2020

والسبت، قالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن "قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية ألقت القبض على المرأة التي قامت برمي طفليها في نهر دجلة".

وأوضح البيان آنذاك أن "أم الطفلين أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشهد العراق تفاقما في الحوادث والأزمات الاجتماعية، بسبب ارتفاع معدلات الفقر جراء تعطل الأنشطة الاقتصادية والتجارية على خلفية تفشي فيروس كورونا.