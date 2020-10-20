البث الحي
سياسة|العراق

أحد طفلي "نهر دجلة" لا يزال مفقودا بعد أن ألقت بهما أمهما.. إليك التفاصيل

لقطات من الفيديو الصادم
لقطات من الفيديو الصادم
20/10/2020

وأوضح الملازم في نجدة بغداد فاضل الحميدي، أن "فرق الغواصة النهرية التابعة لشرطة نجدة بغداد لا تزال تبحث عن جثة طفل ألقته والدته مع شقيقته في نهر دجلة بالعاصمة".

وتابع "فرق الغواصة انتشلت، الإثنين، جثة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، فيما تواصل جهود البحث عن شقيقها البالغ من العمر عامين".

والجمعة، سجلت كاميرات مراقبة فوق جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية في بغداد، مشهد امرأة تحمل طفلاً وتقتاد آخر، قبل أن ترميهما معا من فوق حافة الجسر، في واقعة أحدثت هزة بالمجتمع العراقي.

https://twitter.com/VXCBTOCD/status/1317604704201957378?ref_src=twsrc%5Etfw

وتداولت وسائل إعلام محلية ومغردون عبر منصات التواصل، المقطع المصور على نطاق واسع، ما أثار غضبا واسعا تجاوز حدود العراق وبلغت أصداؤه جميع الدول العربية.

واستنكر الناشطون تصرف المرأة تجاه طفليها وتناسيها لعاطفة الأمومة رغبة في الانتقام.

بينما أبدوا تعاطفا كبيرا مع والد الطفلين الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي بحرقة عند موقع الحادث وهو ينادي على طفليه، فيما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتيهما.

والسبت، قالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن "قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية ألقت القبض على المرأة التي قامت برمي طفليها في نهر دجلة".

وأوضح البيان آنذاك أن "أم الطفلين أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشهد العراق تفاقما في الحوادث والأزمات الاجتماعية، بسبب ارتفاع معدلات الفقر جراء تعطل الأنشطة الاقتصادية والتجارية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي