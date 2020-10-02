مصر.. اعتقال محام مقرب من السلطة بعد كشفه آلية اختيار أعضاء البرلمان

ووُجهت إلى المحامي المقرب من دوائر السلطة في مصر تهم تكدير السلم العام ونشر شائعات وأكاذيب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان طارق انتقد في الفيديو المحذوف سياسة اختيار حزب "مستقبل وطن" وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التابعين للمخابرات العامة لمرشحيهم في انتخابات مجلس النواب.

طارق جميل سعيد قطع بطاقته تماما وعمال يقول انتوا ازاي يا مصريين ساكتين على حقوقكوا!! هو في ايه؟ pic.twitter.com/Jumpt7IB2I — Ahmed Abdallah (@aabdoallah) September 29, 2020

وأوضح أن من يدفع أكثر يضمن مقعده النيابي بغض النظر كون المرشح كفئا للمنصب أم لا، بل إن البعض منهم عليه علامات استفهام أخلاقية، كما قال.

وأضاف "أصحاب كثير جدا قالوا لي يا أستاذ طارق خللي بالك قبل ما تعمل الفيديو ده هيأذوك، ويحطوك في دماغهم".

المحامي المعتقل هو نجل المستشار جميل سعيد المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويتولى مكتبه عدداً من القضايا الخاصة بمسؤولين بارزين حاليين.

وكانت عضو حركة "تمرد" السابقة دعاء خليفة قد نشرت مقاطع فيديو بداية الشهر الماضي، اتهمت فيها الضابط أحمد شعبان، مدير مكتب مدير المخابرات عباس كامل والمقرب من نجل السيسي ضابط المخابرات محمود، بتعمد الإساءة لها، واتهمته بالتسلط والسعي لتعيين المقربين منه بمجلس النواب دون اعتبارات للكفاءة.

لكنها عادت وحذفت ما نشرته ونشرت مقطعاً آخر تزعم فيه أن صفحتها تم "اختراقها".

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