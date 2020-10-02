مسيرة في البحرين ترفض التطبيع مع إسرائيل (فيديو)

وتفاعل بحرينيون مع المسيرة بشكل لافت، منددين بموقف الحكومة ومؤكدين على الحق الفلسطيني.

انطلاق تظاهرات #جمعة_سقوط_اتفاق_الخيانة الرافضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل وسط انتشار واسع لقوات النظام في مختلف المناطق#البحرين #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/rcOVYqBcz6 — موقع اللؤلؤة (@LuaLuaNews) October 2, 2020

🔺#البحرين مسيرات شعبية غاضبة في #جمعة_سقوط_اتفاق_الخيانة استنكارا على تطبيع النظام مع العدو الصهيوني ٢ أكتوبر ٢٠٢٠م #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/x2bOKW8pzL — مكتب العلامة الصالح (@alsaleh_office) October 2, 2020

البحرين | مسيرة رافضة للتطبيع مع كيان العدو الاسرائيلي. #جمعة_سقوط_اتفاق_الخيانة pic.twitter.com/wH2MAYYEnJ — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) October 2, 2020

وتناقلت حسابات بحرينية، الأسبوع الماضي، دعوة للمشاركة في المسيرة الرافضة للتطبيع، ودعمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي (أمل) الحشد للمسيرة.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة السعودية المنبثقة عن القمة العربية ببيروت عام 2002، إذ ترفض إسرائيل مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وتريد "السلام مقابل السلام".

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

وانضمت الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وخلافًا للحال بالنسبة للبلدين الخليجيين، فإن لمصر والأردن حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وسبق وأن احتلت تل أبيب أراضي من الدولتين، بينما لم تحتل أراضي إماراتية ولا بحرينية.

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