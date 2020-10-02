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سياسة

ليبيا: الاتحاد الأوربي يرفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات

عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا
عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا
2/10/2020

وقال الاتحاد الأوربي إن صالح لم يعد تحت طائلة قيود حظر السفر وتجميد الأصول التي فرضها قبل نحو أربع سنوات.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوربي "جرى الاتفاق على حذف اسم رئيس مجلس النواب (عقيلة) صالح من القائمة في ضوء مشاركته البناءة في الآونة الأخيرة في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية بطريق التفاوض".

وبعد شهور من عدم التحرك، ترى القوى الأوربية فرصة لإعادة تأكيد دورها في ليبيا، التي تعصف بها الاضطرابات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، بعد وقف لإطلاق النار في أغسطس/آب.

وينظر إلى صالح على أنه اكتسب نفوذا كقوة تفاوضية مقارنة باللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي ينازع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس السلطة والنفوذ في البلد الغني بالنفط.

وينظر الاتحاد الأوربي الآن إلى صالح باعتباره شخصية محورية في مساعي التقريب بين طرفي الصراع الليبي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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