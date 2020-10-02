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سياسة

تدمير مواقع وآليات عسكرية أرمينية.. الدفاع التركية تؤكد دعمها لأذربيجان (فيديو)

2/10/2020

ونشرت الوزارة مقاطع فيديو على حسابها في موقع تويتر، تضمنت مشاهد لمناورات عسكرية مشتركة بين البلدين، وتخللتها مشاهد لتدمير القوات الآذرية العديد من المواقع والآليات العسكرية الأرمينية.

ولاقى مقطع الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات رغم نشره منذ ساعات قليلة.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى آذرية ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الآذرية، أن قواتها استطاعت خلال الفترة الممتدة بين 27 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، تحييد ألفين و300 جندي أرميني، أثناء عملياتها المضادة للاعتداءات الأرمينية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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