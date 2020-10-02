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سياسة|مصر

"السيسي عدو الله" و"جمعة الغضب الثانية" يتصدران في مصر مع تجدد دعوات التظاهر

شهدت مظاهرات 20 سبتمبر مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين
شهدت مظاهرات 20 سبتمبر مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين
2/10/2020

ودعا الفنان ورجل الأعمال محمد علي (المقيم في إسبانيا) المصريين إلى الخروج في مظاهرات بميداني العتبة والجيزة؛ لشل حركة العاصمة وعدم التوجه لميدان التحرير إلا في حالة زيادة أعداد المتظاهرين.

ويطالب مصريون برحيل السيسي عن الحكم، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وتكبيل الدولة بالديون ووصول الدين العام حدًا غير مسبوق، فضلًا عن تدهور الأحوال المعيشية، واستحداث قانون التصالح مع الدولة على مخالفات البناء، ما يُعرف بـ"قانون الجباية".

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وخرج المصريون، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، في مظاهرات ضد السيسي، ورددوا هتافات مثل "لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله"، "قول متخافشي.. السيسي لازم يمشي"، "بالطول بالعرض.. هنجيب السيسي الأرض"، "ارحل يا فاشل"، وغيرها من الهتافات المطالبة برحيل السيسي عن سدة الحكم.

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وجاء خروج المصريين تلبيةً لدعوة أطلقها عدد من الشخصيات، على رأسها محمد علي، تحت اسم "جمعة الغضب"، في 20 سبتمبر أيلول.

وأعلنت قوى سياسية (منها تحالف دعم الشرعية، حركة الاشتراكيون الثوريون، حزب الدستور) تأييدها لحراك 20 سبتمبرأيلول ومطالب المتظاهرين.

وتوالى خروج المصريين في عددٍ من قرى ومدن الجمهورية لثمانية أيامٍ، شهدت اشتباكات مع الشرطة، وسقط فيها عدد من الجرحى، وأضرم محتجون النيران في سيارتي شرطة بقرية الكداية (التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة).

وتسعى جهات موالية للسيسي للخروج، الجمعة، بدعوى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر تشرين أول  1973، وتنظيم مسيرة "لمساندة الدولة المصرية" والسيسي خلال "هذه المرحلة المهمة".

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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