اتفاق أمريكي إماراتي إسرائيلي على "استراتيجية مشتركة" للطاقة

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن وزراء الطاقة في الدول الثلاث أصدروا بيانا مشتركا "بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار والازدهار".

وقالت الوكالة إن البيان، الذي صدر عن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن الدول الثلاث تقر "بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة".

وذكر البيان ان واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب "تتفق سويا على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه".

وقالت الدول الثلاث في البيان إن "اقتصاداتها الديناميكية تتطلع إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميا لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية".

وقال البيان ان الدول الثلاث "تلتزم ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف، وبالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث والتطوير والتبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة".

وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن تل أبيب اقترحت انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط.

وقبلها بيوم، وقع وزراء الطاقة في مصر وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص اتفاق إطلاق المنتدى رسميا، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، تغيبت عنه فلسطين الدولة المؤسسة السابعة.

وقال شتاينتز في حينه "اقترحنا انضمام الإمارات وقالوا (الدول الست المشاركة في حفل التوقيع) إنهم يدرسون الأمر".

وجاء تصريح ستاينتز عقب لقائه نظيره الإماراتي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقال الوزير الإسرائيلي إنهما بحثا التعاون في نقل الغاز إلى أوربا.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل في حفل رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.