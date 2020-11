إصابة ترمب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

وأضاف ترمب "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وغردت ميلانيا ترمب "مثل أمريكيين كُثر، نخضع لحجر صحي بعد ثبوت إصابتنا بفيروس كورونا. نحن بصحة جيدة، وأجلنا جميع ارتباطاتنا"، ووجّهت رسالةً للأمريكيين "رجاءً احرصوا على البقاء آمنين، وسنجتاز المحنة سويًّا".

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان ترمب، الخميس، دخوله الحجر الصحي مع زوجته انتظارًا لنتائج الفحوص التي أجريت لهما بعد ثبوت إصابة مساعدة له بفيروس كورونا المستجد.

NEW: memo from @realDonaldTrump physician, says both POTUS and @FLOTUS tested positive for #COVID19 but that they are “both well at this time.” pic.twitter.com/s48llKmWis — Brooke Singman (@BrookeSingman) October 2, 2020

وغرد ترمب، حينها، على تويتر "هوب هيكس التي تعمل بجد دون أن تأخذ استراحة صغيرة تأكد للتو إصابتها بكوفيد-19".

وأضاف "أمر رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الفحوص التي أجريت لنا. في الوقت نفسه سنبدأ عملية الحجر الصحي".

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وفي السياق، قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك، الجمعة، "إن الحكومة البريطانية تتمنى أن يتعافى الرئيس ترمب سريعًا بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19″، مضيفا أن "الولايات المتحدة لديها بروتوكول واضح لخلافته إذا لزم الأمر".

وذكر جينريك "نعرف كيف يكون الأمر، في حالتنا، أصيب رئيس الوزراء بكوفيد، نتمنى أن يتحسن هو (ترمب) وزوجته سريعًا".

كما غرد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وكذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، فضلًا عن عددٍ من الأمريكيين متمنين لترمب وزوجته الشفاء العاجل والعودة لجدول أعمالهما بشكلٍ طبيعي.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

The strength of the entire country is with President @realDonaldTrump and @FLOTUS. America stands united. Our country stands strong. Your President will continue to put the People first! — Kayleigh McEnany (@PressSec) October 2, 2020

وكان ترمب قد صرّح لقناة "فوكس نيوز" بعد ثبوت إصابة هيكس قائلًا إن "نتيجة اختبار هيكس بفيروس كورونا إيجابية"، مضيفًا "ذهبت للاختبار وسنرى ما سيحدث".

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل الإعلام أمريكية عدة، أن هوب هيكس، أصيبت بكورونا، بعد إيجابية فحص أجرى لها للكشف عن الإصابة.

وأشارت المصادر إلى أن هيكس كانت متن طائرة الرئاسية، الثلاثاء الماضي، لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترمب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة، جو بايدن، كما حضرت أيضًا تجمعا انتخابيًا لترمب، الأربعاء، في مينسوتا.

فيما ذكر بيان صادر عن نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، أن "الرئيس ترمب يهتم للغاية بصحته، وبصحة جميع من يعملون معه، وبأمنهم"، دون أن يقدم أيّ معلومات بخصوص الحالة الصحية لهيكس.

وأشارت ديري إلى أنهم يتخذون التدابير اللازمة لمواجهة كورونا في ضوء تعليمات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.