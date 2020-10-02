أذربيجان تسيطر على تلال استراتيجية واعتراف أرميني بوجود مقاتلين أجانب (فيديو)

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذرية، الجمعة، إن الاشتباكات استمرت طوال الليل بمختلف الجهات على خط الجبهة بين الجانبين.

وأضاف البيان أن الجيش الأذري تمكن من كسر مقاومة الجيش الأرميني في جهة منطقة جبرائيل – فضولي، وحقق تقدما ميدانيا.

وأكد البيان أن الجيش الأذري سيطر على منطقة جبل موروف، وكذلك حرر بعض التلال الاستراتيجية في منطقة ماداغيز بمحافظة أغدرة.

ولفت البيان إلى أن الجيش الأرميني فقد العديد من جنوده وخمسة مركبات مدرعة خلال الاشتباكات في الليل.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذرية، مما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذرية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مقاتلون أرمن في إقليم ناغورني قره باغ (رويترز)

مقاتلون أجانب

هذا واعترف الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، بوجود مقاتلين أجانب بين القوات الأرمينية، في الصراع الحدودي بإقليم ناغورني قره باغ.

واعتبر سركيسيان في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على الجزيرة، أن وجود مقاتلين أجانب من الأرمن بين قواته "أمر طبيعي" في الصراع المسلح مع أذربيجان على إقليم ناغورني قره باغ الحدودي.

وقال "من حق أي أرمني أن يقاتل إلى جانب أرمينيا، لا عيب في أن يساعد الأرمن أشقاءهم".

بينما أعرب الرئيس الأرمني عن استعداده لقبول وساطة روسيا للحوار، "شريطة إيقاف التصعيد العسكري من قبل أذربيجان"، مؤكدا وجود اتصالات يومية بين أرمينيا وروسيا بشأن الأمر.

وبشأن معاهدة الأمن المشتركة بين روسيا وأرمينيا، أكد أن بلاده عضوة في معاهدة الأمن الجماعي، لكنها حتى اللحظة تحتفظ بحقها في طلب التدخل، وتأمل في الوقت ذاته أن توقف أذربيجان الحرب، وإذا لم يتوقف التصعيد فستضطر بلاده لطلب التدخل.

إعادة ترتيب المساعدات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها أعادت ترتيب مساعداتها العسكرية إلى أذربيجان وأرمينيا بحيث لا تُستخدم في الاشتباكات الدائرة بين البلدين.

وفي تصريح للأناضول، الخميس، قال توماس كامبل المتحدث باسم البنتاغون، إن الأوضاع الراهنة بين الحدود الأذرية الأرمينية متغيرة للغاية.

وأوضح أن البنتاغون تتابع من كثب الأحداث الدائرة في المنطقة، مضيفا "ندين العنف، ونعزي أقرباء وأسر من فقدوا أرواحهم (من الطرفين)".

ودعا متحدث البنتاغون أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الاشتباكات، والبدء في مباحثات "مجموعة مينسك".

وتأسست مجموعة مينسك عام 1994 بهدف تشجيع أرمينيا وأذربيجان والتوسط بينهما من أجل إيجاد حل سلمي لقضية قره باغ.