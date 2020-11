وسط دعم تركي.. أذربيجان تعلن تحرير 13 قرية جديدة في كاراباخ

İşğaldan azad olunan Füzuli şəhərinin mərkəzində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb

İşğaldan azad olunan Füzuli şəhərinin mərkəzində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb ____ The Azerbaijani flag was raised up in the center of liberated from the occupation Fizuli city ____ В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг

Sunday, 18 October 2020