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سياسة

وسط دعم تركي.. أذربيجان تعلن تحرير 13 قرية جديدة في كاراباخ

رفع العلم الأذري في مدينة جبرائيل
رفع العلم الأذري في مدينة جبرائيل
19/10/2020

وأوضح علييف في تغريدة على حسابه في تويتر، أن القرى المحررة تتبع لمدينة جبرائيل.

وذكر علييف أن القرى المحررة هي سلطانلي وأميرفارلي وماشانلي وحسنلي وعلي كيهانلي وكوملاك وحاجلي وكويرتشينيسيللي ونيازغولار وكتشل محمدلي وشاهفيللي وحاجي اسماعيلي وإسحاقلي.

ونشرت وزراة الخارجية الأذرية فيديو  عبر صفحتها على فيسبوك لرفع العلم الأذربيجاني في وسط من مدينة فضولي المحررة.

İşğaldan azad olunan Füzuli şəhərinin mərkəzində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb

İşğaldan azad olunan Füzuli şəhərinin mərkəzində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb ____ The Azerbaijani flag was raised up in the center of liberated from the occupation Fizuli city ____ В центре освобожденного от оккупации города Физули поднят Азербайджанский флаг

Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Sunday, 18 October 2020

والجمعة أعلن علييف تحرير قرى هرمانجق وأقبولاق وأهولّو في مدينة خوجاوند.

وأعلن علييف أيضا السيطرة على جسر في بلدة خودفرين الواقعة جنوباً عند الحدود مع إيران. ونشر على موقع تويتر فيديو يظهر جنوداً فوق جسر مشيّد بالحجارة وقد رفع عليه علم أذربيجان.

اتهامات
تشييع جنازة ضحايا القصف الأرميني لمدينة كنجه

 

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات الأحد بخرق هدنة إنسانية دخلت حيّز التنفيذ عند منتصف ليل السبت الأحد بالتوقيت المحلي في إقليم ناغورني كاراباخ، بعد أسبوع على بدء سريان وقف أول لإطلاق النار تم التوصل إليه بإشراف موسكو لكنه لم يُحترم إطلاقاً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن القوات الأرمينية خرقت "بشكل فاضح الاتفاق الجديد"، منددةً بقصف مدفعي. وأوضح المتحدث انار ييفازوف أنّ الانفصاليين شنوا هجمات على أربع بلدات وجرى صدّها كلها.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في كاراباخ.

وأعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي إلى 60 قتيلا و270 مصابا.

دعم عسكري
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 

وبعد ساعات على خرق وقف إطلاق النار الجديد، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بتقديم دعم عسكري لأرمينيا في صراعها المسلح مع أذربيجان بشأن منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها.

وفي سيرناك بجنوب شرقي تركيا، أعاد أردوغان التأكيد على دعمه لأذربيجان، قائلا إنه "يصلي" من أجل أن تتمكن البلاد من النجاح في الصراع بطرد الأرمن من "الأراضي المحتلة".

وفي 27 سبتمبر/أيلول، شن الجيش الأذربيجاني عملية في كاراباخ، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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