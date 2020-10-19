البث الحي
سياسة

غضب عارم.. ابن مهاجر عراقي يعيّن وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد اللاجئين

سامي مهدي وزير شؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا
سامي مهدي وزير شؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا
19/10/2020

وكان الشاب سامي مهدي، ذو الأصول العراقية، قد أكد فور تعيينه وزيرًا لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا، على نيته ترحيل كافة أصحاب ملفات المهاجرين المرفوضة في البلاد، ومعظمهم من أبناء بلده العراق.

وقالت الوزيرة العراقية ايفان فائق جابرو في بيان إن وزارتها "ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما يجب مراعاة ظروفهم"، لافتة إلى أنها "مع العودة الطوعية وليس القسرية".

وأشارت جابرو إلى أنها "ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي".

وشُكلت بلجيكا حكومتها الجديدة، بعد مضي 493 يومًا من أزمة سياسية عمت البلاد، في نهاية أيلول/سبتمبر، ليصبح سامي مهدي (32 عامًا)، وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970.

وأعلن الوزير الجديد، عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، عزمه ترحيل كافة المهاجرين المرفوضين في بلجيكا، إلى بلدانهم التي أتوا منها.

وفي أولى تصريحاته لوسائل إعلام بلجيكية بعد تولي المنصب قال "رحلت السلطات 18 في المئة من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35 في المئة في ألمانيا، وبالتالي يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل".

وأكد أن عدد "المراكز المغلقة" سيصبح أكثر في بلجيكا وأن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز المغلقة.

أثارت تصريحات مهدي موجة غضب عارمة على مواقع التواصل، واعتبر مغردون تصريحات الوزير غير لائقة ومهينة، خاصة وأن الوزير نفسه ابن لاجئ عراقي.

https://t.co/cMXgR6UcWR

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي