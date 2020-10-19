غضب عارم.. ابن مهاجر عراقي يعيّن وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد اللاجئين

وكان الشاب سامي مهدي، ذو الأصول العراقية، قد أكد فور تعيينه وزيرًا لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا، على نيته ترحيل كافة أصحاب ملفات المهاجرين المرفوضة في البلاد، ومعظمهم من أبناء بلده العراق.

وقالت الوزيرة العراقية ايفان فائق جابرو في بيان إن وزارتها "ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما يجب مراعاة ظروفهم"، لافتة إلى أنها "مع العودة الطوعية وليس القسرية".

وأشارت جابرو إلى أنها "ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي".

وشُكلت بلجيكا حكومتها الجديدة، بعد مضي 493 يومًا من أزمة سياسية عمت البلاد، في نهاية أيلول/سبتمبر، ليصبح سامي مهدي (32 عامًا)، وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970.

وأعلن الوزير الجديد، عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، عزمه ترحيل كافة المهاجرين المرفوضين في بلجيكا، إلى بلدانهم التي أتوا منها.

كثير من المهاجرين يصبحون اكثر ملكية و يمنية عندما يصلوا الى منصب في دول المهجر. فمثلاً سامي مهدي وزير الهجرة البلجيكي الجديد ذو الأصل العراقي :لا بطائق إقامة وطريق العودة مفتوح

سبق لمهدي أن وصف شباب المهاجرين عام 2017 بأنهم "صعاليك يجب التخلص منهم".

https://t.co/GDrZhWVRzg — Feras AB (@Aboziad812) October 18, 2020

وفي أولى تصريحاته لوسائل إعلام بلجيكية بعد تولي المنصب قال "رحلت السلطات 18 في المئة من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35 في المئة في ألمانيا، وبالتالي يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل".

وأكد أن عدد "المراكز المغلقة" سيصبح أكثر في بلجيكا وأن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز المغلقة.

أثارت تصريحات مهدي موجة غضب عارمة على مواقع التواصل، واعتبر مغردون تصريحات الوزير غير لائقة ومهينة، خاصة وأن الوزير نفسه ابن لاجئ عراقي.

وزير الهجرة البلجيكي الجديد هو سامي مهدي مهاجر من العراق ، أول قرار اتخذه بعد استلام الوزارة هو البدء بسياسة طرد اللاجئين الاجانب من بلجيكا و اغلاق مراكز توطين اللاجئين .. pic.twitter.com/3vJV6jH206 — احمد (@BINALI_AHMED_) October 17, 2020

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده (كلما أراد الغرب تدميرا اوعقوبة للعرب اوكلوها لعربي، الأمس البرادعي واليوم سامي مهدي) pic.twitter.com/H1b2SWJu8H — cheikh youba (@youbaehbib584) October 18, 2020

https://t.co/cMXgR6UcWR

سامي مهدي (32 عاما)، ابن لاجئ عراقي، عُيّن وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة، فكان قراره الأول ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم ومن بينهم 30 ألف عراقي.

مهدي عُيّن وزيرا قبل نحو 20 يوما، وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970، وعضو في الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي — منصور عبدالله محمد (@aboalamirb) October 18, 2020

هذا سامي مهدي.. وزير الهجرة في حكومة بلجيكا، من أصل عراقي.. أعلن أمس أنه سيبدأ بترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم .. والذي يشكل العراقيون النسبة الأكبر منهم ! pic.twitter.com/qAmYEZlHoO — محمد هلال الخالدي (@bodalal2) October 18, 2020