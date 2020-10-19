طاقمها رفع أعلام إسرائيل.. وصول أول طائرة تجارية إماراتية لتل أبيب (فيديو)

وخرج فريق الطيارين والمضيفات الإماراتيين من الطائرة رافعين الأعلام الإسرائيلية.

مطار بن غوريون الإسرائيلي بعد هبوط رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية فيه لأول مرة في التاريخ 🇮🇱🇦🇪✈️pic.twitter.com/AOG7Sf8FgI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 19, 2020

وقال موقع إسرائيل بالعربية، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: لأول مرة في التاريخ.. رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل.

لأول مرة في التاريخ.. رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل@ItayBlumental @ynetalerts pic.twitter.com/meEhEGjEkm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 19, 2020

وقال قبطان الطائرة صالح عبد الله، في حفل جرى تنظيمه في المطار لهذه المناسبة: نحن سعيدون بالتواجد هنا، ونأمل أن تكون هذه بداية علاقة بين إسرائل والإمارات.

يسعد صباحكم ابناء العمومة في #الامارات ونرحب بكم في #إسرائيل بلد المحبة والتسامح ولاشك انها بداية مباركة لجهود متواصلة سينعم بها الشعبان الإماراتي والإسرائيلي بل شعوب المنطقة برمتها ان شاء الله والله على كل شيئ قدير. 🇮🇱🇦🇪 https://t.co/fyBbbJ5jYM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 19, 2020

وأضاف: لو سألني أحد قبل عدة أشهر إذا ما كنت سأقف هنا ألقي هذا الخطاب في تل أبيب، كنت لأقول هذا مستحيل.

لأول مرة في التاريخ.. رحلة تجارية لشركة الاتحاد الرسمية الإماراتية تهبط في إسرائيل.. ويظهر علما الإمارات وإسرائيل وهما يرفرفان عليها في مشهد رائع يعكس تجسيد السلام بين الدولتين 🇮🇱🇦🇪✈️pic.twitter.com/UVgf16aHev — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 19, 2020

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الكلمة.

ويصل وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل غدا الثلاثاء، للتوقيع على اتفاقيات عدة بينها اتفاق تسيير رحلات تجارية بين الجانبين.

حللت أهلا ونزلت سهلا كابتن وحلت البركة بوصول أبناء العمومة إلى اسرائيل مهد الديانات السماوية. نتمنى لك وقتا ممتعا https://t.co/A158w3IWv8 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 19, 2020

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.