رسالة من 56 نائبا بالكونغرس إلى السيسي عن المعتقلين.. ماذا قالوا؟

ووقع هذه الرسالة، التي تصل السيسي الاثنين، 55 نائبا ديمقراطيا بالإضافة إلى نائب مستقل واحد هو السناتور بيرني ساندرز.

وورد فيها أن "انتهاكات حقوق الإنسان لن يُتسامح معها، إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل"، داعية الرئيس المصري إلى إطلاق سراح المعتقلين ظلما، لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وذكر النواب في رسالتهم عدة حالات بعينها لمن يقولون إنهم سجنوا ظلما، كما أشاروا في رسالتهم لمخاوف من انتشار فيروس كورونا داخل السجون المصرية.

The bicameral letter (signed by 56 members) sets the tone for the 117th congress to champion individual political prisoner cases & push for the improvement of Egypt’s dismal human rights record.

— Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) October 18, 2020