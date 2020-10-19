رجل ينجو بأعجوبة لحظة انهيار موقف سيارات شرقي السعودية (فيديو)

وظهر في المقطع المتداول عبر تويتر الشاب السعودي عبد الله أبو حبله وهو ينزل الدرج في أحد مواقف السيارات الأرضية، عندما انخسفت الأرض من حوله، لتسقط السيارات إلى الأسفل ويبقى وحده واقفا في المكان.

هذا بالخبر اليوم لحظة انهيار المواقف ، سبحان من انجاه pic.twitter.com/9CynP27kTv — بدر الشمري (@iBdrSattam) October 18, 2020

و قال المهندس عبد الله لوسائل إعلام سعودية إنه غادر مكتبه في المبنى الذي شهد الانهيار الأرضي متوجها إلى سيارته الموجودة في أسفل موقف السيارات، وفي منتصف الدرج أحس بضغط هواء شديد قادم من أسفل القبو، ما دفعه للتوقف عن متابعة النزول إلى الأسفل والصعود مرة أخرى.

#فيديو

شاهد عيان يروي لياهلا تفاصيل نجاته من الموت تحت أنقاض مبنى الشرقية#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/F7pyfivpUF — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 18, 2020

وأضاف أنه لما وصل إلى أعلى الدرج اكتشف انهيار سقف القبو بالكامل في لحظات بشكل متتابع، مشيرا إلى أنه لاحظ وجود شخص آخر خلفه على الدرج أصيب بجروح.

وتابع موضحا أنه تم إنقاذ بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين بسياراتهم في القبو لحظة الانهيار من قبل الدفاع المدني، إلا أن السيارات التي كانت بالأسفل غالبا أتلفت بالكامل لانهيار السقف عليها بشكل تام.

وأوضح أنه ربما كانت توجد 40 أو 50 سيارة فوق السقف بعضها أتلف بالكامل وبعضها لا يزال سليما.

إنقاذ شخصين مُحتجزين في إنهيار سَقف مواقف أرضية في برج مازن السعيد بالخبر – الشرقية ,؟!#الخبر pic.twitter.com/air0DFazHa — إبـراهيـم العامري⁵⁰⁰⒦ (@iii5i5iii) October 18, 2020

وأردف أنه لديه مكتب هندسي في هذا المبنى منذ 12 عاما لم يشهد خلالها أي حوادث مماثلة، كما أنه لم تحدث خلال الفترة الأخيرة أي تشققات أو أضرار في المبنى تنذر بأي انهيار.

ولدى انتشار المقطع بكثافة تفاعل مغردون كثر معه، وطالبوا بمحاسبة المقاول المسؤول عن بناء هذا المكان، وقال أحد المعلقين "لما يكون فيه فساد واعتماد على مقاولين كذابين هذي النتيجة .. خسارة مالية كبيرة وخسارة أرواح".

لما يكون فيه فساد واعتماد ع مقاوليين كذابين هذي النتيجه .. خساره ماليه كبيره وخسارة ارواح … https://t.co/zKsC9mKhwf — theonlyamer (@Ll_6ii) October 18, 2020

ودك يمسكون المقاول ويسجنونه ٣٠ سنه اقل شي https://t.co/37fF3zkTXF — SULTAN ‎ (@v1sultan) October 18, 2020

https://twitter.com/ImA7mcd/status/1317869878427136000?ref_src=twsrc%5Etfw