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سياسة

بعد مقتل مدرس.. وزير داخلية فرنسا يعتزم حل 51 جمعية إسلامية

وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان
وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان
19/10/2020

كما أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم عمليات ضد عشرات الأفراد المرتبطين بالتيار الإسلامي.

وأشار  وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى أن "فتوى" كانت صدرت في حق أستاذ التاريخ الذي قتل بقطع رأسه الجمعة، بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وقال الوزير لإذاعة "أوروبا1" في إشارة إلى مشتبه بهما تمّ اعتقالهما "من الواضح أنهما أصدرا فتوى ضد الأستاذ"، متحدثاً بذلك عن والد تلميذة في كونفلان سانت-أونورين والناشط عبدالحكيم الصفريوي.

والرجلان هما من بين 11 معتقلا على ذمة التحقيق في الجريمة التي ارتكبها الجمعة شاب روسي شيشياني يبلغ 18 عاماً.

ومنذ صباح الاثنين تُجري الشرطة هذه العمليات المقررة بعد اجتماع مجلس الدفاع الذي عُقد الأحد، وستتواصل في الأيام المقبلة.

وأشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً "مرتبطين بالضرورة بالتحقيق" حول جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى "تمرير رسالة: (…) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن اعتقالات حصلت في هذا الإطار.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقع الحادث شمال غرب باريس (رويترز)
حل جمعيات مناهضة للإسلاموفوبيا

وأعلن الوزير عزمه حلّ عدة جمعيات من بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" مؤكداً أن "51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من التفتيشات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها ، بناء على اقتراح قدمته في مجلس الوزراء".

وبرر الوزير ذلك الإجراء بقوله "أتمنى (حلها) لأنها جمعية تستفيد من مساعدات الدولة والتخفيضات الضريبية لكنها تندد برهاب الدولة من الإسلام

وأكد الوزير الفرنسي أن مكتبه سيستهدف هياكل أخرى، بما في ذلك جمعية  (Baraka City)مدينة البركة ، وهي منظمة غير حكومية إسلامية مؤسسها ـ نشط للغاية على الشبكات الاجتماعية ـ قريب من التيار السلفي، وقد وُضع رئيسها إدريس يمو الخميس تحت المراقبة القانونية.    

وتثير الجمعية التي لدى صفحتها على موقع فيسبوك أكثر من 715 ألف متابع، حماسة كبيرة لدى الكثير من الشباب

كان وزير الداخلية الفرنسي قد أصدر أمرا أمس الأحد، بطرد 231 أجنبيا مسجلين على قائمة التطرف الإرهابي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويوجد من بين هؤلاء 180 شخصا في السجن حاليا، بينما سيتم اعتقال 51 آخرين في الساعات المقبلة، بحسب المصدر نفسه.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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