أسامة هيكل.. ما سر هجوم الإعلام المفاجئ ضد الوزير المصري؟ (فيديو)

فبعد تصريحات له قال فيها إن "الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرؤون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات"، انتقدت صحف وفضائيات تصريحات الوزير، ووصل الأمر بالبعض لاتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وفي المقابل رد هيكل بأنه لن يصمت واتهم من يهاجمونه بأنهم مجرد "أدوات" وأنه سيرد على "من أعطاهم الأمر بالكتابة" على حد قوله.

ووصف إعلاميون وزيرهم بأنه "قبيح، ومنظراتي، وعدو للوطن، وميوله إخوانية، وداعم للإرهاب"، وكتب عضو مجلس نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد عن هيكل أنه "وزير الإعلام والخدمات المجانية للإرهابية".

وأضاف أن أسامة هيكل ارتبط اسمه بالجيش لأنه كان محررا عسكريا، مثله مثل ياسر رزق، والصراع الدائر الآن يمثل صراع المخابرات الحربية والمخابرات العامة اللتين تربطهما دائما علاقة شائكة وحساسة على حد قوله.

وتابع قائلا إن الصراع تأجج بينهما بعدما قدمت دولة الإمارات مبالغ ضخمة ربما تصل لمليار دولار لشراء وسائل إعلامية وكلفت المخابرات الحربية بإدارة هذه المؤسسات.

وأردف أنه أشيع أن أسامة هيكل اعترض على بعض الأسماء في التعيينات الخاصة بمجلس الشيوخ، وهذا يفسر لماذا انبرت شخصيات محددة للهجوم عليه.