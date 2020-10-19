البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

أراد التحدث للرئيس.. شاب يتسلق برج ترمب ويتدلى من ارتفاع شاهق (فيديو)

شاب عشريني يتسلق برج ترمب في شيكاغو
شاب عشريني يتسلق برج ترمب في شيكاغو
19/10/2020

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، أن الشاب تعلق بحبل من شرفة في الطابق الـ 16 في المبنى، في حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم الأحد.

وقال متحدث باسم شرطة شيكاغو، إن الشاب طلب التحدث إلى الرئيس ومحاولة إيصال رسالته إلى وسائل الإعلام، وهدد بقطع الحبل وقتل نفسه، وتوقعت الشرطة المحلية أن يكون الشاب قد استخدم حزام تسلق.

وقال متحدث الشرطة إن أحد المتخصصين تفاوض مع الشاب لإنزاله من البرج، بينما منعت شرطة المدينة حركة المرور حول برج ترمب الذي يطل على نهر شيكاغو في ولاية إلينوي.

واحتشد عدد كبير من المتفرجين في مكان قريب وعلى الجانب الآخر من البرج، وظن بعضهم أن ما يحدث مجرد مشهد تمثيلي يجري تصويره من فيلم جديد عن الرجل الوطواط "باتمان".

وقال متحدث شرطة شيكاغو، إن الشاب ظل معلقًا في المبنى حتى الساعة 1:36 صباحًا من يوم الإثنين، وغرد عبر تويتر قائلًا إنه تم بذل كل جهد لتحقيق نتيجة إيجابية لهذا الوضع بعد ثماني ساعات من المفاوضات.

المصدر : شيكاغو صن تايمز
المزيد من سياسة

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي