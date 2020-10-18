"هشوفك تاني وألا لا".. رسالة مؤثرة من نجل أبو الفتوح في ذكرى ميلاده (فيديو)

وقال أحمد في رسالته عبر صفحته على موقع فيسبوك "لما بسألك "انت كويس!؟" وتطمني، بحاول أصدق، بحاول أضحك على نفسي، إنك كويس وصحتك كويسة".

وتابع "لكن الحقيقة عكس كده، الحقيقة أنك بتنهي عقدك السابع وحيد بين جدران زنزانة غير آدمية، محروم من أغلب حقوقك اللي بيكفلها لك القانون".

وأردف "الحقيقة إن ظروف حبسك غير آدمية وقاسية جدا لمن في عمرك. الحقيقة انك قربت من 3 سنين في حبس انفرادي دون تحقيقات من النيابة دون حتى دليل واحد فقط على أي اتهام".

ومضى قائلًا "الحقيقة إن سجّانك مش باقي على حياتك، بل بيتعمد قتلك بالبطئ بسجنك. الحقيقة أني مش عارف هشوفك تاني ولا لأ؟".

واختتم "الحقيقة إن كان نفسي يكون عندي إجابة لسؤال ابني المتكرر واللي منقطعش منذ غيابك جدو هيرجع متى؟ بضحك عليه وعلى نفسي بكلمات نصبر بيها بعض علشان نعيش".

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع رسالة أحمد لوالده وكانت هذه بعض تغريداتهم على موقع تويتر.

عبد المنعم أبو الفتوح تم 69 سنة اليوم ويقضي عيد ميلاده في السجن. الحرية له ولجميع المعتقلين. الحرية لمصر. — حسام الحملاوي (@3arabawy) October 15, 2020

كان أحمد قد ذكر سابقا أن والده "تعرض لأزمات قلبية كادت تفقده حياته".

وعادة ما تطالب أسرة أبو الفتوح إجراء الكشف وعمل فحوصات طبية وهو ما ترفضه السلطات المصرية وفق قولها، معتبرة ذلك "قتلا بطئيا".

"3 سنين في زنزانة انفرادي دون أي اتهام، مش عارف هشوفك تاني ولا لأ".. رسالة مؤثرة من أحمد نجل #عبدالمنعم_أبوالفتوح رئيس #حزب_مصر_القوية. pic.twitter.com/jt7Crgdcnz — د.وصفي عاشور أبو زيد (@dr_wasfy) October 16, 2020

وكشفت أسرة أبو الفتوح في بيان سابق تعرضه لذبحة صدرية "مرت بسلام.. كونه طبيبًا أسعف نفسه".

وأضافت الأسرة أن أبو الفتوح "يعاني إهمالاً في الرعاية الطبية".

علمت من وسائل التواصل الاجتماعي أن اليوم هو عيد ميلاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. انتهز الفرصة للتهنئة بعيد ميلاده سائلا الله أن يفك اسره وأسر كل المعتقلين. واعتقد ان مصر ستكون أكثر أمانا واستقرارا حين يطلق سراح كل سجناء الراي — Hassan Nafaa (@hassanafaa) October 15, 2020

يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح محتجز في أحد سجون القاهرة، منذ منتصف فبراير/ شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

"أن أعيش في أبوزعبل المصري خير لي من قصر في #لندن" .. #أبو_الفتوح .. من ينقذ صاحب السبعين عاما من الاعتقال؟ pic.twitter.com/xt5GtL571s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2020

واعتُقل أبو الفتوح، بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع "الجزيرة مباشر" ، انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل إعادة انتخابه، في مارس/آذار 2018، لفترة رئاسية ثانية.

"أبو زعبل خير لي من قصور لندن"

في ذكرى ميلاده.. هذه مسيرة نضال عبد المنعم أبو الفتوح 👇 pic.twitter.com/p28jYB0Czv — مظلوم (@elmazlooma) October 15, 2020

ويعد أبو الفتوح أحد أبرز السياسيين في مصر، وأوقف أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين قبل أن ينفصل عنها ويخوض انتخابات الرئاسة المصرية مستقلا عام 2012.