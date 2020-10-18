البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. إخلاء سبيل شادي أبو زيد بعد حبسه احتياطيا لأكثر من عامين

شادي أبو زيد
شادي أبو زيد
18/10/2020

وكتبت شقيقته رولا أبو زيد على صفحتها على موقع فيسبوك "شادي أخذ إخلاء سبيل بتدابير احترازية وحاليا معنا في البيت".

وأوقف أبو زيد في مايو/أيار 2018، وقررت نيابة أمن الدولة في مصر حبسه احتياطيا على ذمة قضية بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر اخبار كاذبة.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر الإفراج عن شادي وكانت هذه بعض تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، السبت على موقعها الإلكتروني بأن إطلاق سراح أبو زيد جاء "استناداً على قرار الدائرة الخامسة جنايات الإرهاب، بجلسة 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وذلك باستبدال الحبس الاحتياطي بإخلاء السبيل بتدابير احترازية".

وسيبقى أبو زيد بموجب ذلك خاضعاً لمراقبة السلطات، بحسب المنظمة، حيث عليه قضاء ساعات محددة في مركز الشرطة التابع لمكان سكنه لحين محاكمته التي لم يحدد موعدها بعد.

وكان أبو زيد صاحب قناة "المحتوى الغني" على يوتيوب، يعمل ضمن فريق البرنامج التلفزيوني الساخر "أبلة فاهيتا" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية وسبق أن أوقفت السلطات بثه.

وأثار أبو زيد جدلا واسعا عام 2016 عندما نشر فيديو لمناسبة عيد الشرطة في مصر في 25 يناير/كانون الثاني، يظهره محتفلا مع رجال الأمن في ميدان التحرير بإعطائهم بالونات كانت في الحقيقة واقيات ذكورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من سياسة

أهالي منطقة "سيدي كرير" في مصر: السلطات تريد تهجيرنا ومنح الأرض لمستثمرين (فيديو)

رفض أهالي المنطقة قرار السلطات المصرية تهجيرهم وهتفوا "مش هنمشي" (مواقع التواصل)

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)