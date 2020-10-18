مصر.. إخلاء سبيل شادي أبو زيد بعد حبسه احتياطيا لأكثر من عامين

وكتبت شقيقته رولا أبو زيد على صفحتها على موقع فيسبوك "شادي أخذ إخلاء سبيل بتدابير احترازية وحاليا معنا في البيت".

وأوقف أبو زيد في مايو/أيار 2018، وقررت نيابة أمن الدولة في مصر حبسه احتياطيا على ذمة قضية بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر اخبار كاذبة.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر الإفراج عن شادي وكانت هذه بعض تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

مبروك شادى ابوزيد ف البيت بعد عامين ونصف من الاعتقال القسري pic.twitter.com/gqH3jF7cEn — شريف الرويي. انا (@roubi6) October 17, 2020

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، السبت على موقعها الإلكتروني بأن إطلاق سراح أبو زيد جاء "استناداً على قرار الدائرة الخامسة جنايات الإرهاب، بجلسة 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وذلك باستبدال الحبس الاحتياطي بإخلاء السبيل بتدابير احترازية".

شادي ابوزيد إخلاء سبيل

انا سعيد جداً يارجالة 🤩 pic.twitter.com/tF8OnwmMBe — خالد حسني (@khaledhosny31) October 17, 2020

وسيبقى أبو زيد بموجب ذلك خاضعاً لمراقبة السلطات، بحسب المنظمة، حيث عليه قضاء ساعات محددة في مركز الشرطة التابع لمكان سكنه لحين محاكمته التي لم يحدد موعدها بعد.

السلطات المصرية تخلي سبيل المدون الساخر #شادي_ابوزيد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" بعد قرار من المحكمة باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية. وكان أبو زيد محتجزا منذ مايو آيار 2018 على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر إشاعات كاذبة ضد الدولة المصرية — Safaa Faisal صفاء فيصل (@SafaaFaisalBBC) October 18, 2020

وكان أبو زيد صاحب قناة "المحتوى الغني" على يوتيوب، يعمل ضمن فريق البرنامج التلفزيوني الساخر "أبلة فاهيتا" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية وسبق أن أوقفت السلطات بثه.

وأثار أبو زيد جدلا واسعا عام 2016 عندما نشر فيديو لمناسبة عيد الشرطة في مصر في 25 يناير/كانون الثاني، يظهره محتفلا مع رجال الأمن في ميدان التحرير بإعطائهم بالونات كانت في الحقيقة واقيات ذكورية.