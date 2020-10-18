البث الحي
سياسة

مسؤول إسرائيلي: اتفاق اليوم يتوج 20 عاما من العلاقات السرية مع البحرين

أعلام البحرين وإسرائيل وأمريكا ، مرفقة بطائرة العال الإسرائيلية التي تنقل وفداً إسرائيلياً برفقة مساعدين أمريكيين إلى البحرين
أعلام البحرين وإسرائيل وأمريكا ، مرفقة بطائرة العال الإسرائيلية التي تنقل وفداً إسرائيلياً برفقة مساعدين أمريكيين إلى البحرين
18/10/2020

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول لم تسمه قوله يدور الحديث عن علاقات ظلت لـ 20 عاما تحت الرادار، وهناك الآن فرصة للخروج بها إلى النور.

وفي وقت سابق الأحد، أقلعت من مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب، طائرة على متنها وفد إسرائيلي يرافقه مسؤولون أمريكيون، في طريقها إلى العاصمة البحرينية المنامة، لتوقيع اتفاق دبلوماسي، يقضي بفتح سفارتين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوفد الإسرائيلي يترأسه مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، فيما يترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة (المالية) ستيفن منوشين، ويضم أيضا آفي بيركوفيتش مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وستشق الطائرة طريقها عبر السعودية إلى البحرين، في رحلة مباشرة.

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين ، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركويتز، قبل ركوب طائرة شركة العال الإسرائيلية إلى البحرين، في مطار بن غوريون

 

ومن المنتظر أن يوقّع الوفد الإسرائيلي مع البحرين على 6 أو 7 وثائق للتعاون بين وزارتي خارجية البلدين، واتفاقية حول إصدار تأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية، واتفاقيات أخرى في مجالات الاتصالات والتجارة، وفق المصدر ذاته.

وسيكون في استقبال الوفد الإسرائيلي- الأمريكي المشترك في مطار المنامة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، بعد ذلك ستنطلق المحادثات الثنائية في مجموعات عمل، ثم إقامة مراسم توقيع الاتفاقيات.

ومن المتوقع ألا تزيد مدة زيارة الوفد الإسرائيلي في المنامة عن 7 ساعات يعود بعدها إلى تل أبيب.

وسيواصل الوفد الأمريكي جولته من المنامة إلى أبو ظبي، ومن هناك سيرافق وفدا إماراتيا إلى إسرائيل الثلاثاء للتوقيع على نحو 18 اتفاقية في مجالات مختلفة بينها الطيران والاستثمار والتعاون العلمي التكنولوجي، وإصدار التأشيرات، وإنشاء سفارات، بحسب يديعوت.

وقررت الإمارات والبحرين، الشهر الماضي، تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

أهالي منطقة "سيدي كرير" في مصر: السلطات تريد تهجيرنا ومنح الأرض لمستثمرين (فيديو)

رفض أهالي المنطقة قرار السلطات المصرية تهجيرهم وهتفوا "مش هنمشي" (مواقع التواصل)

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)