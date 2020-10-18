البث الحي
سياسة

كاراباخ.. أذربيجان تؤكد تفوقها في الميدان وتتهم أرمينيا بخرق الهدنة

أب أذري يحمل ابنته البالغة من العمر 10 أشهر التي قتلت في القصف الأرميني لمدينة كنجه
أب أذري يحمل ابنته البالغة من العمر 10 أشهر التي قتلت في القصف الأرميني لمدينة كنجه
18/10/2020

وأكد بيان للوزارة، السبت، أنّ كافة الادعاءات التي يتم الترويج لها، بحصار القوات الأرمينية لجنود أذريين، مضللة وكاذبة.

وجاء في البيان على عكس الادعاءات تماما، التفوق العملياتي على طول الجبهة يميل لصالح الجيش الأذري.

كما أعلنت أذربيجان عدم التزام أرمينيا بالهدنة الإنسانية المؤقتة المعلنة بين البلدين.

Ermənistan dövlət sərhədində də atəşkəsi pozub Ermənistan Azərbaycanla dövlət sərhədində də vəziyyəti gərginləşdirməyə…

Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Saturday, 17 October 2020

وقالت وزارة دفاع أذربيجان في بيان الأحد، إن القوات الأرمينية استهدفت محيط مدينة جبرائيل والقرى المحررة على امتداد نهر أراز، بقذائف الهاون والمدفعية.

وأكدت عدم وقوع خسائر في صفوف جنودها، وأنه تم الرد على القوات الأرمينية.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنه جرى تدمير العديد من الآليات والمعدات التابعة للجيش الأرميني السبت حتى موعد سريان الهدنة.

وأوضحت أنه تم تدمير منصتي إطلاق صواريخ منظومة إس 300 للدفاع الجوي، و5 دبابات طراز T-72 و3 منظومات صواريخ غراد، وقاذفتي صواريخ سميرتش، ومدفع D-20، وقذيفة مضادة للطيران طراز KS-19، و6 عربات تقل ذخيرة عائدة للجيش الأرميني.

وقف إطلاق النار
جنازة أم أذرية وابنتها اللتين قتلتا جراء سقوط صاروخ على منزلهما نتيجة قصف أرميني لمدينة كنجة (رويترز)

 

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت/ الأحد.

يشار إلى أن أذربيجان وأرمينيا توصلت عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في كاراباخ؛ لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة باستهدافها بالصواريخ مدينة كنجة ثاني أكبر مدن أذربيجان من حيث السكان، موقعة 10 قتلى و35 جريحا.

ومساء الجمعة، تعرضت كنجة، لهجوم أرميني بصاروخ سكود إلبروس، ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا وجرح أكثر من 45 آخرين، فضلًا عن تدمير أكثر من 20 منزلًا.

وأعلنت النيابة العامة في أذربيجان، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي إلى 60 قتيلا و270 مصابا.

وفي 27 سبتمبر، أطلق الجيش الأذري عملية في كارباخ، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

أهالي منطقة "سيدي كرير" في مصر: السلطات تريد تهجيرنا ومنح الأرض لمستثمرين (فيديو)

رفض أهالي المنطقة قرار السلطات المصرية تهجيرهم وهتفوا "مش هنمشي" (مواقع التواصل)

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)