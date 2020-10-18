كاراباخ.. أذربيجان تؤكد تفوقها في الميدان وتتهم أرمينيا بخرق الهدنة

وأكد بيان للوزارة، السبت، أنّ كافة الادعاءات التي يتم الترويج لها، بحصار القوات الأرمينية لجنود أذريين، مضللة وكاذبة.

وجاء في البيان على عكس الادعاءات تماما، التفوق العملياتي على طول الجبهة يميل لصالح الجيش الأذري.

كما أعلنت أذربيجان عدم التزام أرمينيا بالهدنة الإنسانية المؤقتة المعلنة بين البلدين.

Ermənistan dövlət sərhədində də atəşkəsi pozub Ermənistan Azərbaycanla dövlət sərhədində də vəziyyəti gərginləşdirməyə… Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Saturday, 17 October 2020

وقالت وزارة دفاع أذربيجان في بيان الأحد، إن القوات الأرمينية استهدفت محيط مدينة جبرائيل والقرى المحررة على امتداد نهر أراز، بقذائف الهاون والمدفعية.

وأكدت عدم وقوع خسائر في صفوف جنودها، وأنه تم الرد على القوات الأرمينية.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنه جرى تدمير العديد من الآليات والمعدات التابعة للجيش الأرميني السبت حتى موعد سريان الهدنة.

وأوضحت أنه تم تدمير منصتي إطلاق صواريخ منظومة إس 300 للدفاع الجوي، و5 دبابات طراز T-72 و3 منظومات صواريخ غراد، وقاذفتي صواريخ سميرتش، ومدفع D-20، وقذيفة مضادة للطيران طراز KS-19، و6 عربات تقل ذخيرة عائدة للجيش الأرميني.

وقف إطلاق النار

جنازة أم أذرية وابنتها اللتين قتلتا جراء سقوط صاروخ على منزلهما نتيجة قصف أرميني لمدينة كنجة (رويترز)

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت/ الأحد.

يشار إلى أن أذربيجان وأرمينيا توصلت عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في كاراباخ؛ لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة باستهدافها بالصواريخ مدينة كنجة ثاني أكبر مدن أذربيجان من حيث السكان، موقعة 10 قتلى و35 جريحا.

ومساء الجمعة، تعرضت كنجة، لهجوم أرميني بصاروخ سكود إلبروس، ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا وجرح أكثر من 45 آخرين، فضلًا عن تدمير أكثر من 20 منزلًا.

وأعلنت النيابة العامة في أذربيجان، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي إلى 60 قتيلا و270 مصابا.

وفي 27 سبتمبر، أطلق الجيش الأذري عملية في كارباخ، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.