حرب كاراباخ.. رفع علم أذربيجان على جسر تاريخي ومشاهد لفرار جنود أرمن (فيديو)

وقال علييف في تغريدة عبر حسابه في تويتر "رفعت القوات المسلحة علم أذربيجان على جسر "خودافرين" التاريخي، عاش الشعب الأذري، كاراباخ لأذربيجان".

ويقع جسر "خودافرين"، في محافظة جبرائيل جنوب غربي أذربيجان، على نهر "أراز" وعلى الحدود مع إيران وتم بناؤه في القرن الحادي عشر الميلادي.

Azerbaijan’s Armed Forces have raised Azerbaijan’s flag over the ancient Khudaferin Bridge. Long live the people of Azerbaijan! Karabakh is Azerbaijan!

— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 18, 2020