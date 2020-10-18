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حرب كاراباخ.. رفع علم أذربيجان على جسر تاريخي ومشاهد لفرار جنود أرمن (فيديو)

فرار جنود أرمن من أرض المعركة
فرار جنود أرمن من أرض المعركة
18/10/2020

وقال علييف في تغريدة عبر حسابه في تويتر "رفعت القوات المسلحة علم أذربيجان على جسر "خودافرين" التاريخي، عاش الشعب الأذري، كاراباخ لأذربيجان".

ويقع جسر "خودافرين"، في محافظة جبرائيل جنوب غربي أذربيجان، على نهر "أراز" وعلى الحدود مع إيران وتم بناؤه في القرن الحادي عشر الميلادي.

فرار جنود أرمن

وأظهرت مشاهد بثتها وزارة الدفاع الأذرية اضطرار جنود أرمن للفرار من مواقعهم بمنطقة فضولي التي سيطر عليها الجيش الأذري مؤخرا.

كما بثت وزارة الدفاع الأذرية، الأحد، مشاهد لأماكن حررتها وأسلحة غنمتها في عملياتها بمنطقة فضولي.

ويظهر في المشاهد العديد من الدبابات والمدرعات والمدافع والشاحنات والذخيرة التي خلفها الجيش الأرميني لدى فراره.

وأعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، السبت، سيطرة جيش بلاده على كامل مدينة فضولي.

يشار إلى أن أرمينيا احتلت مدينة فضولي ومعظم القرى التابعة لها، عام 1993.

وفي 27 من سبتمبر/أيلول، أطلق الجيش الأذري عملية في كاراباخ تمكن خلالها خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

صد هجمات

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذرية تصدي قواتها لهجوم أرميني. وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الأرمينية، شنت هجمات بسلاح المدفعية وقذائف الهاون ضد القوات الأذرية في مختلف المواقع على طول خط الاشتباكات.

وأضافت أن القوات الأرمينية هاجمت القوات الأذرية في مواقع قريبة بمناطق آغدره، وفضولي، وهدروت، وجبرائيل.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت/ الأحد.

المصدر : وكالات
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