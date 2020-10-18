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سياسة|العراق

حادث مفجع.. أم ترمي بطفليها في نهر دجلة من أعلى جسر (فيديو)

لقطات من الفيديو الصادم
لقطات من الفيديو الصادم
18/10/2020

وبحسب وزارة الداخلية العراقية، وقع الحادث أمس على جسر الائمة بمنطقة الكاظمية في بغداد، وقيل إن السبب "خلاف بين المرأة وطليقها".

https://twitter.com/VXCBTOCD/status/1317604704201957378?ref_src=twsrc%5Etfw

ويظهر الفيديو الصادم، المرأة وهي تمشي مع طفليها فوق الجسر الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة، قبل أن ترمي بهما في النهر واحدًا تلو الآخر، في مشهد يحبس الأنفاس.

وأثار الفيديو ضجة وغضبًا واسعًا في العراق، واستنكر الناشطون تصرف المرأة تجاه طفليها وتناسيها لعاطفة الأمومة رغبة في الانتقام.

بينما أبدوا تعاطفا كبيرا مع والد الطفلين الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي بحرقة عند موقع الحادث وهو ينادي على طفليه، في مشهد يدمي القلوب، فيما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتيهما.

وألقت قوات الأمن، القبض على المرأة فور ارتكابها الجريمة وبث الفيديو، وسرعان ما اعترفت بفعلتها، بينما استطاعت السلطات انتشال جثتي الطفلين لاحقا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام عراقية
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