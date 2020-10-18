حادث مفجع.. أم ترمي بطفليها في نهر دجلة من أعلى جسر (فيديو)

وبحسب وزارة الداخلية العراقية، وقع الحادث أمس على جسر الائمة بمنطقة الكاظمية في بغداد، وقيل إن السبب "خلاف بين المرأة وطليقها".

https://twitter.com/VXCBTOCD/status/1317604704201957378?ref_src=twsrc%5Etfw

ويظهر الفيديو الصادم، المرأة وهي تمشي مع طفليها فوق الجسر الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة، قبل أن ترمي بهما في النهر واحدًا تلو الآخر، في مشهد يحبس الأنفاس.

وأثار الفيديو ضجة وغضبًا واسعًا في العراق، واستنكر الناشطون تصرف المرأة تجاه طفليها وتناسيها لعاطفة الأمومة رغبة في الانتقام.

بينما أبدوا تعاطفا كبيرا مع والد الطفلين الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي بحرقة عند موقع الحادث وهو ينادي على طفليه، في مشهد يدمي القلوب، فيما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتيهما.

وألقت قوات الأمن، القبض على المرأة فور ارتكابها الجريمة وبث الفيديو، وسرعان ما اعترفت بفعلتها، بينما استطاعت السلطات انتشال جثتي الطفلين لاحقا.

هاي مو ام اصلاً وين اكو ام ترمي اطفالها بالنهر من شنو مصنوعه انتي يا كلب شايله والسبب اتفه بعد

حسبي الله ونعم الوكيل !! https://t.co/c4AIOLkGe5 — (نريييد وطن) أيـه 🇮🇶 (@iyh_darid) October 17, 2020

#نهر_دجلة #ام_عراقية اللهم اجعل المسك ترابهم والحرير فراشهم واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه واغفرلهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين pic.twitter.com/9nzXyeM4l6 — 𝖓𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖆𝖓𝖌𝖊𝖑🔪 (@m1o4k6) October 19, 2020

ام تلقي بطفليها في النهر من اعلى جسر في نهر دجلة

اي قلب عندك اذا كان لديك اصلاً

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/Xr24D2LlKe — فـونتوول (@fontool) October 18, 2020

ام ترمي اطفالها من جسر الائمه انتقاما من طليقها…

بنت القندره الاطفال شنو ذنبهم قساوه القلب منين جبتيها لا اله الا الله pic.twitter.com/SKlTHiOKx0 — AL_iraqy🇮🇶✌🏼 (@habeebalanazi) October 17, 2020

لاحول ولاقوة الا بالله

الى اين نحن ذاهبون

ام ترمي اطفالها في نهر دجلة من فوق جسر الكاظمية pic.twitter.com/cUcFCef84o — سكوتي يولد بركان 🌋 (@xkw2EClCDTkoO9B) October 17, 2020