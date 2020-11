"برج الأكاذيب".. كتاب جديد عن صفات لازمت ترمب حتى الرئاسة

وتسلط ريس الضوء، في كتابها المقرر صدوره بعد غد الثلاثاء، بشكل خاص على أن العنصرية ومعاداة السامية والتشبث بالرأي وإلقاء مسؤولية الأخطاء على الآخرين من أبرز السمات الشخصية لترمب.

وقالت إن تلك الصفات لازمت ترمب من قبل تفكيره في الترشح للرئاسة وحتى بعد وصوله للبيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" التي حصلت على نسخة من الكتاب حصريًا قبل إصداره، عن ريس قولها إنه قبل ما يقرب من أربعة عقود، بعد تشييده لناطحة سحاب تحمل اسمه في "فيفث أفينيو" بمانهاتن، كان ترمب يجلس خلف مكتبه المصنوع من خشب الورد، ويفكر في العمل في منصب أكثر نفوذًا.

وقال: "هؤلاء الساسة لا يعرفون أي شيء.. ربما ينبغي أن أترشح للرئاسة.. ألن يكون هذا شيئًا ممكنًا؟".

ولم تشغل ريس، التي عملت مديرة تنفيذية لفترة طويلة في شركة العقارات المملوكة لترمب، بالها بهذه الفكرة إلى أن انتُخِب رئيسًا.

والآن، في الأسابيع الأخيرة لحملة إعادة انتخاب ترمب، أعدت ريس كتابًا جديدًا بعنوان "برج الأكاذيب"، حثت فيه الأمريكيين على عدم منحه فترة ولاية ثانية.

ويتحدث الكتاب عن سلوك عنصري ومعادٍ للسامية ومتحيز ضد المرأة يتسم به ترمب، إلى جانب قدرته على "الكذب بشكل طبيعي للغاية"، فـ"إذا لم تكن تعرف الحقائق الفعلية، يمكنه أن يمرر معلومة غير حقيقية دون أن تلحظ ذلك".

وكتبت ريس: "لقد غرس في الوقت الذي كنت أعمل فيه معه بذور ما هو عليه الآن.. لقد امتلك القدرة للسيطرة على الآخرين من خلال الأكاذيب والتضخيم، أو من خلال وعود بالمال أو وظائف، أو من خلال التهديدات برفع دعاوى قضائية أو الفضح".

My book is in pre-sale on Amazon for Kindle. Other editions will be available soon. https://t.co/JlbO63Z9r2

Here is an article about my book. New book by former Trump aide alleges early racist comments https://t.co/1kmVRunm6b

وتضيف: "لقد أحاط نفسه بأشخاص يوافقونه الرأي، وألقى اللوم على الآخرين في إخفاقاته الشخصية، ولم يكن أبدًا يتحمل المسؤولية، وكان دائمًا يُرجِع فضل ما يحققه الآخرون إلى نفسه".

وتابعت: "هذه الأساليب لا يزال يستخدمها، وهي سائدة في أعلى مستويات الحكومة الأمريكية مع كل ما يستتبع ذلك بالضرورة من فساد وفوضى".

ويضاف كتاب ريس إلى عدد كبير من الأطروحات الخاصة بعام الانتخابات والتي تهاجم الرئيس، الذي تعرض لانتقادات شديدة من جانب مساعده السابق مايكل كوهين، ومستشاره الثالث للأمن القومي سابقًا جون بولتون، وابنة أخيه ماري ترمب، والصحفي المخضرم بوب وودوارد.

وقد تجاهلت حملة ترمب ذلك الكتاب الأخير، إلا أن مدير الاتصالات في حملة ترمب الانتخابية تيم مورتو قال: "إنها بوضوح موظفة سابقة ساخطة تلفق مجموعة من الأكاذيب في كتاب لكسب المال".

وقالت ريس في كتابها: "إن التعصب والتحيز يسيطران على نظرة ترمب تجاه العالم"، مشيرةً إلى أنه وبخها عندما رأى عاملًا أسود في موقع إنشاءات، وإنه قال لها "أخرجيه الآن! ولا تسمحي بحدوث هذا مرة أخرى، لا أرغب في أن يقول الأشخاص إن برج ترمب يبنيه السود".

’Tower of Lies’ tell-all written by Barbara Res — a longtime Trump associate — trashes Trump in a new book

He may turn out more writers than any university.

Res cited how Trump instructed her not to have black people visible in his lobbies or work sites.https://t.co/X8ykaqH2HP

— New York Daily News (@NYDailyNews) October 16, 2020