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سياسة|السعودية

السعودية.. انهيار أرضي في مواقف سيارات مجمع تجاري بالخُبر (فيديو)

18/10/2020

 وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي لقناة الإخبارية السعودية إن الانهيار حدث في سقف مواقف السيارات المستقلة عن البرج.

وأضاف المتحدث أنه قد تم إنقاذ مصابين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

 كما أضاف المتحدث أن هناك 6 فرق إنقاذ تعمل في الموقع للبحث عن محتجزين آخرين، كما تم إعداد مستشفيين لاستقبال الحالات المصابة حال العثور عليها. 

وعن حجم الأضرار التي حدثت نتيجة الانهيار الأرضي قال المتحدث: إن هناك لجانا تعمل لحصر التلفيات والأضرار وعند الانتهاء من العمل ستعلن للكافة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الدفاع المدني أنقذ شخصین، ومازالت أعمال البحث مستمرة عن آخرين

وأفادت الأخبار بأن الجھات الأمنیة قامت بإخلاء البرج بالكامل من الموظفین حرصا على سلامتھم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام سعودية
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