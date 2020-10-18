السعودية.. انهيار أرضي في مواقف سيارات مجمع تجاري بالخُبر (فيديو)

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي لقناة الإخبارية السعودية إن الانهيار حدث في سقف مواقف السيارات المستقلة عن البرج.

فيديو | الدفاع المدني في #المنطقة_الشرقية لـ #الإخبارية: نقل حالتين إلى المستشفى إثر انهيار أرضي لبرج في الخبر.. ولا زالت الفرق الميدانية موجودة بالموقع pic.twitter.com/gB2C1nTicr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 18, 2020

وأضاف المتحدث أنه قد تم إنقاذ مصابين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

#الخبر

الحمدلله على قضاءه وقدره

إنهيار أرضي بمواقف للسيارات يتبع برج مازن السعيد بمنطقة الراكة بمحافظة الخبر والجهات الأمنية تباشر الواقعة.⬇️ pic.twitter.com/PoQf2qDVsS — Ahmed (@AbuHaiitham) October 18, 2020

كما أضاف المتحدث أن هناك 6 فرق إنقاذ تعمل في الموقع للبحث عن محتجزين آخرين، كما تم إعداد مستشفيين لاستقبال الحالات المصابة حال العثور عليها.

هبوط أرضي قبل قليل بقرب أحد الأبراج بمدينة #الخبر 👇#السعودية

احتمال بأن يكون بسبب الكهوف الأرضية التي سبق الحديث عنها👇https://t.co/J1Pw8bMIhc pic.twitter.com/wmXY0Oa1tl — تركي القهيدان (@guhaidan) October 18, 2020

وعن حجم الأضرار التي حدثت نتيجة الانهيار الأرضي قال المتحدث: إن هناك لجانا تعمل لحصر التلفيات والأضرار وعند الانتهاء من العمل ستعلن للكافة.

#الخبر

انهيار ارضي في الخبر

هبوط خطير في برج السعيد في الراكة قبل قليل والحمدلله على سلامة المواطنين والمقيمين.. 😭😭😭 pic.twitter.com/SPD44VW9EA — easa shook (@united1m1c) October 18, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الدفاع المدني أنقذ شخصین، ومازالت أعمال البحث مستمرة عن آخرين

طريق #الدمام#الخبر

الان هبوط أرضى لمواقف مركز تجاري على طريق الدمام الخبر الكباري والدفاع المدني يباشر الحادث pic.twitter.com/GZvXlvB7lL — عاجل الشرقية (@alshrq2011) October 18, 2020

وأفادت الأخبار بأن الجھات الأمنیة قامت بإخلاء البرج بالكامل من الموظفین حرصا على سلامتھم.

لما يكون المقاول ابو كلب وما عليه رقابة ، الانهيار شي متوقع ، قبل ساعة تقريباً صار انهيار ارضي بمواقف السيارات في ابراج السعيد بالخبر ، الله يعوضهم خير pic.twitter.com/nOo66aujwW — تركي العنزي (@i_turki90) October 18, 2020