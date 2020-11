"أسامة بن لادن حي".. ترمب يثير الجدل من جديد

وقتلت قوات أمريكية خاصة، تابعة لفريق (سيل تيم 6) بن لادن في مايو/ أيار 2011، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ويزعم التقرير، الذي نشره حساب مؤيد لترمب على تويتر، أيضا أن الشخص الذي قتلته القوات الأمريكية في ذلك الوقت، إنما كان مجرد شخص بديل لزعيم تنظيم القاعدة. كما يزعم أن أوباما وبايدن ربما يكونا قد قتلا أفراد فريق (سيل تيم 6).

وحذف موقع تويتر لاحقا حساب "Oscar the midnight rider 1111" الذي نشر التقرير على تويتر، لكن بعدما تم توثيق قيام ترمب بإعادة التغريد منه.

The president retweeted an insane article alleging "Biden and Obama may have had Seal Team 6 killed" posted by a QAnon account and written by "an ex-Community Organizer and Homeschool Mom." pic.twitter.com/ydoCEFLkAt

من جانبه، سخر روبرت أونيل، أحد أفراد فريق (سيل تيم 6) الذي قتل ابن لادن، من تلك المزاعم، قائلا في تغريدة له على تويتر "تبا. لقد اكتشفت للتو أنني قتلت أسامة بن جونسون".

وأضاف في مقابلة مع قناة سي إن إن الأمريكية "لا يمكن لشخص أن يغرد تغريدة مماثلة إذا كان لديه هذا العدد من المتابعين في موضوع بهذه الأهمية، هناك أشخاص يعتبرون كلام ترمب مقدسا، ولا يمكن الاتكال على أن يصلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة بهذا الشأن".

وأكد أونيل أن جميع أفراد الفريق الذي نفذ عملية قتل ابن لادن لا يزالون أحياء حتى الآن.

A former Navy Seal who was there when American forces killed Osama Bin Laden debunks the false conspiracy theory about the raid which was pushed by Pres. Trump.

"You are really trampling on the graves of some of the best heroes I have ever personally worked with." pic.twitter.com/VHwW5A5XVb

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) October 15, 2020