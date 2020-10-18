أردوغان يكشف عن ثلاث دول تدعم أرمينيا بالسلاح ضد أذربيجان (فيديو)

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، حيث تطرق إلى دور مجموعة "مينسك" التي تتولى الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، منذ نحو 3 عقود، لحل قضية إقليم ناغورني كاراباخ المحتل من قبل الأخيرة.

وأشار أردوغان إلى انحياز ثلاثي مينسك إلى أرمينيا، ودعمها بمختلف أنواع الأسلحة من قبل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف: "أشقاؤنا الأذريون يخوضون حاليا كفاحا ضد أرمينيا، لأنهم يريدون استعادة أراضيهم المحتلة، وهذا الأمر طبيعي جدا".

وتابع "منذ 30 عاما، لم تنه روسيا والولايات المتحدة وفرنسا المفاوضات، وأعطوا أرض أشقائنا في أذربيجان لأرمينيا".

وأشار أردوغان إلى أن ما حدث في العراق وسوريا ودول البلقان في الماضي وما يحدث الآن في ليبيا و ناغورني كاراباخ يظهر كيف أن التمييز والتفرقة والسعي وراء الحسابات الصغيرة لا تجلب سوى الدماء والأحزان.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ثلاثي مجموعة مينسك، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، يدعم #أرمينيا بالسلاح في نزاعها مع #أذربيجان pic.twitter.com/mtOqHILnuU — TRT عربي (@TRTArabi) October 18, 2020

عيد استقلال أذربيجان

في سياق متصل، بثت وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الوطني لأذربيجان الموافق اليوم 18 من أكتوبر/تشرين الأول.

ونشرت الوزارة الفيديو عبر تويتر، اليوم الأحد، ويتضمن أداء نشيد "أذربيجان الروح" من قبل الفنانة الأذرية "آذرين" برفقة أوركسترا تابع لوزارة لدفاع التركية.

وأعربت الوزارة عن ثقتها بأنه سيتم الاحتفال بعيد الاستقلال الأذري العام المقبل بحماسة أكبر على وقع الانتصارات (في إشارة إلى العملية التي أطلقتها باكو مؤخرا لتحرير أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا).

ويستعرض الفيديو كليب مشاهد من المناورات المشتركة بين القوات المسلحة التركية والأذرية، ولقطات لدخول جيش القوقاز الإسلامي بقيادة نوري باشا إلى باكو عام 1918 إثر تحريرها.