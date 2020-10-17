ماكرون: المعلم الفرنسي المقتول ضحية "إرهاب إسلامي".. ومغردون يردون (فيديو)

وأضاف ماكرون قريبًا من موقع الحادث (شمال غرب باريس): "قتِل مواطن اليوم؛ لأنه كان معلمًا ولأنه كان يُدرّس حرية التعبير للتلاميذ".

وقال "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين. الإرهابيون لن يقسِّموا فرنسا. الظلامية لن تنتصر".

🛑1️⃣وزير التعليم الفرنسي: حادث طعن معلم في ضواحي باريس "اعتداء على الجمهورية الفرنسية" التعليق : جريمة مكتمله الأركان السياسيه من حيث الوقت والآليه والتفاصيل وماسبق الجريمة من مقدمات إتهام مكرون لما أسماه ب " الإنعزاليه الإسلامية" — مسك (@miskalakhbar) October 16, 2020

ورفض مغردون على مواقع التواصل اتهامات ماكرون، قائلين إنه جاهل بالإسلام، واصفين تصريحاته بالعنصرية وأنها تتزامن مع مشاكله السياسية والاقتصادية داخل فرنسا، وأن الإسلام برئ من تلك الاتهامات.

من ناحيته، أدان الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الحادث، واصفًا الجاني بـ"المتطرف"، ودعا إلى ضرورة التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد احترام معتقدات الآخرين، مؤكدا أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأية حال من الأحوال.

كما أدان مفتي مصر شوقي علام "الحادث الإرهابي" وأكد، في بيان، أن هذه الجريمة يرفضها الإسلام رفضًا قاطعًا، وأن هذا العمل "|الإرهابي" ليس هناك ما يبرره؛ لأن الإسلام دعا إلى حفظ الأنفس.

بينما اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن "القاتل الحقيقي لا يزال على قيد الحياة"، مؤكدًا أن العمل "مدبر"، ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى ماكرون.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، الجمعة، قتلها رجلًا بعد دقائق من ذبحه معلمًا بمدرسة إعدادية في إحدى ضواحي العاصمة.

وقال مصدر بالشرطة -لوكالة الأنباء الفرنسية- إن هذا المدرس كان قد عرض على تلاميذه رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

2️⃣ إلا دليل واضح أن الجريمة سياسيه مقصوده ، لتأتي هذه الجريمة بهذا التوقيت والتفصيل كالتالي : •وقت الجريمة خطير جدا حيث دخلت فرنسا في مرحلة الحظر والإغلاق وسط غضب شعبي عارم! وصحافه لاترحم! ، لتأتي هذه الجريمة البشعه لتغطي إعلاميا وإجتماعيا على موضوع كورونا والعزل والإغلاق ! — مسك (@miskalakhbar) October 16, 2020

وقال المدعي المختص بمكافحة الإرهاب بفرنسا إنه يحقق في الهجوم الذي وقع في ضاحية كونفلانس سانت أونورين.

ورصدت دورية للشرطة المهاجم المشتبه به وهو يحمل سكينًا على بعد مسافة قصيرة من موقع الهجوم، وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به فأردته قتيلًا.

ماكرون في موقع الحادث

وأعلن ماكرون، مطلع الشهر الجاري، أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الاسلامية" زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظام موازٍ" و"إنكار الجمهورية".

وأضاف في خطاب ألقاه في ليه موروه، أحد الأحياء الحساسة في ضاحية باريس "ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية (…) عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام موازٍ يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع" معتبرٍا أن الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم".

وقال "لا أود أن يكون هناك أي التباس أو خلط للأمور" لكن "لا بد لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية"، مشيرًا إلى "التسرب المدرسي" و"تطوير ممارسات رياضية وثقافية" خصوصًا بالمسلمين و"التلقين العقائدي وإنكار مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء".

وأعلن في كلمته عن تدابير عدة مثل إرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.

وقوبلت كلمته برفض واسع النطاق في البلاد الإسلامية، ووصفت تصريحاته بالتحريض على الكراهية.

وسبق أن صرَّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تخوض حربًا ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي"، وذلك في تصريحات له خلال زيارة لمعبد يهودي قرب العاصمة باريس.

كما قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء 16 من يوليو/تموز المنقضي، إن "مكافحة التطرف الإسلامي" هي أحد "شواغله الكبرى"، وذلك خلال إعلانه أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته.

اقرأ أيضًا:

ذبح أستاذ تاريخ في باريس.. والشرطة: عرض رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (فيديو)

ماكرون: الإسلام يعيش أزمة في كل مكان بالعالم

بعد هجوم ماكرون.. مطالب بخلع الحجاب في بطاقات المواصلات بفرنسا

تركيا ترد على تصريحات ماكرون "الخطيرة" بشأن الإسلام

مسلمون في فرنسا ينتقدون هجوم ماكرون على الإسلام

رد شديد اللهجة من الأزهر بعد هجوم ماكرون على الإسلام

الادعاء الفرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن هدف منفذ هجوم شارلي إبدو

منفذ هجوم شارلي إبدو يكشف تفاصيل جديدة حول دوافعه

وزير داخلية فرنسا: نخوض حربا ضد "الإرهاب الإسلامي"

بعد سنوات من هجوم "شارلي إيبدو".. حادثة طعن تعيد مشاهد الرعب (فيديو)

ماكرون: لن أندد بالرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد

"شارلي إيبدو" الفرنسية تعيد نشر الرسوم المسيئة للرسول.. لماذا الآن؟

الحكومة الفرنسية الجديدة: مكافحة "التطرف الإسلامي" أولويتنا

فرنسا تحذر من إقامة "الخلافة الإسلامية"

ماكرون يتعهد بمعركة دون هوادة في مواجهة "الوحش الإسلامي"