كورونا.. أرقام قياسية في عدة دول والإصابات العالمية تتجاوز 400 ألف خلال يوم

وباتت أوربا بؤرة جديدة لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة وسجلت 140 ألف حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.

وتسجل أوربا كمنطقة حالات يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة.

ومن بين كل 100 إصابة حول العالم، كانت هناك 34 إصابة من دول أوربية، بحسب تحليل لوكالة رويترز. وتسجل حاليا مليون إصابة جديدة كل تسعة أيام تقريبا وسجلت ما يربو على 6.3 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

وتمثل الدول الأوربية الكبرى، بريطانيا وفرنسا وروسيا وهولندا وإسبانيا، حوالي نصف الحالات الجديدة في أوربا في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وسجلت فرنسا أعلى معدل إصابة في سبعة أيام في أوربا إذ رصدت 19425 إصابة في اليوم تليها المملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا وهولندا من الدول الأوربية الأكثر تضررا.

وأعلنت دول أوربية إغلاق المدارس وألغت العمليات الجراحية الاختيارية واستعانت بطلاب الطب لمواجهة عودة تفشي الوباء.

وتمثل أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا بحوالي 27 في المئة من إجمالي إصابات كوفيد-19 تليها آسيا وأمريكا الشمالية وأوربا.

وفي الولايات المتحدة، صاحبة أكبر عدد إجمالي للحالات والوفيات في العالم، ترتفع الإصابات الجديدة إلى جانب زيادة أعداد المرضى في المستشفيات منذ أوائل سبتمبر أيلول.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 10925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زيادة من 10010 حالات الجمعة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة متصلة بكوفيد-19 السبت نزولا من 55 في اليوم السابق، وهو ما يقل كثيرا عن معدل الوفيات التي سجلت في ذروة تفشي الوباء في إيطاليا في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين عندما بلغت حالات الوفاة اليومية أكثر من 900 وفاة.

وإيطاليا هي أول بلد يجتاحه وباء كوفيد-19 في أوروبا، ووفقا للأرقام الرسمية فإن إيطاليا لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوربا، بعد بريطانيا، حيث سجلت 36427 حالة منذ انتشار المرض في فبراير/ شباط.

وأظهرت بيانات حكومية بريطانية السبت تسجيل 16171 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك مقارنة مع 15650 إصابة في اليوم السابق.

وارتفع معدل الإصابة بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى فرض قيود أشد صرامة.

وأظهرت البيانات أن بريطانيا سجلت 150 حالة وفاة جديدة، صعودا من 136 حالة أمس.

مسيرة في لندن ضد القيود المفروضة بسبب كوفيد-19

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 7830حالة إلى 348557 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9734.

وفي هولندا، أظهرت البيانات تسجيل أكثر من ثمانية آلاف إصابة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية.

وأشارت الأرقام اليومية التي جمعها المعهد الوطني للصحة العامة إلى ارتفاع عدد الحالات المؤكدة 8114 حالة.

كما سجلت مالطا رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 204 حالات السبت، فيما أعلنت السلطات عن قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وتمثل حالات الإصابة الجديدة تقريبا ضعف الرقم القياسي اليومي السابق وهو 112، المسجل الجمعة.

وشهدت الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون شخص، زيادة حادة في الإصابات في الأسابيع الماضية، مما دفع رئيس الوزراء روبرت ابيلا للدعوة إلى فرض قواعد للصحة العامة أكثر صرامة.

وذكرت الحكومة الجمعة أن ارتداء الكمامات سيكون الآن إجباريا، عند الخروج من المنزل، وأنه سيتعين غلق الحانات في الساعة الحادية عشرة مساء اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأثبتت الفحوص إصابة وزيري خارجية النمسا وبلجيكا بفيروس كورونا بعد حضورهما اجتماعا مع زملائهما بدول الاتحاد الأوربي الأسبوع الماضي، مما يزيد المخاوف من احتمال حدوث "انتشار واسع النطاق" للفيروس في الاجتماع.

وقالت متحدثة باسم وزارة خارجية النمسا السبت إن وزير الخارجية ألكسندر شالينبرغ ونظيرته البلجيكية صوفي ويلمز جلسا بجوار بعضهما أثناء إفطار قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي الذي عقد الاثنين الماضي في لوكسمبورغ.

وأضافت المتحدثة إن هناك اشتباها "بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرغ أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ الاثنين".

وقالت إن الوزير لم تظهر عليه أي أعراض وأجرى الفحص كإجراء اعتيادي.

وقالت صوفي ويلمز السبت إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19 وذلك بعد يوم من دخولها في عزل صحي ذاتي مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة على تويتر "نتيجة اختبار كوفيد الخاصة بي إيجابية. من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي". ولم تحدد ويلمز متى أصيبت بالعدوى.

وزيرة الخارجية البلجيكية خلال حضورها الاجتماع الأوربي

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن فحص كورونا الذي أجري للوزير هايكو ماس جاءت نتيجته سلبية الجمعة ولم يخالط شالينبرغ، في حين قالت وزارة الخارجية السويدية إن الوزيرة آن ليند ستعمل من المنزل لحين ثبوت سلبية الفحص الذي أجري لها.

وجاءت نتيجة فحوص وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان سلبية الخميس عندما كان يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحضر وزير خارجية النمسا أيضا اجتماعا للحكومة الأربعاء لكن المتحدثة أشارت إلى أن أعضاء مجلس الوزراء كانوا يضعون كمامات.

وقالت المتحدثة "كإجراء احترازي، سيخضع جميع أعضاء الحكومة للفحص السبت".

وذكرت صحيفة كرونين تسايتونغ النمساوية السبت أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد تجاوز ألفي حالة لأول مرة مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وقالت الصحيفة إنه تم تسجيل 2317 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وكان عدد الإصابات اليومية قد تجاوز في وقت سابق من الشهر الجاري العدد القياسي للإصابات اليومية والذي بلغ 1050 وتم تسجيله خلال الموجة الأولى في مارس/ آذار الماضي.

وقال الفاتيكان السبت إن الاختبارات أثبتت إصابة رجل يعيش في نفس مقر إقامة البابا فرنسيس بالفاتيكان بفيروس كوفيد-19.

وذكر بيان إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته ولم تظهر عليه أعراض المرض، غادر المقر ودخل عزلا مع آخرين خالطهم بشكل مباشر.

وأثبتت الاختبارات إصابة شخص آخر يعيش في هذا المقر، الذي يضم نحو 130 غرفة وجناحا بفيروس كورونا عندما اجتاح الوباء إيطاليا في مارس/ آذار.

وتجرى للبابا فرنسيس اختبارات منتظمة للكشف عن كوفيد-19.

وأجريت للبابا عملية لاستئصال جزء من إحدى رئتيه أثناء مرضه عندما كان شابا في وطنه الأرجنتين.

وفي بولندا، أفادت بيانات وزارة الصحة تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 9622 حالة السبت.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 167230 إصابة و3524 وفاة.

ونجحت بولندا في احتواء الفيروس في بادئ الأمر خلال فصل الربيع لكنها واجهت زيادة حادة في عدد حالات العدوى والوفيات المتعلقة بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية مما ينذر بالضغط على المنظومة الصحية.

وفي سلوفاكيا، قالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت ثاني أكبر زيادة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجمعة، في إطار تصديها لموجة ثانية من انتشار العدوى.

وأضافت الوزارة، السبت، أن 11 شخصا توفوا بالمرض الجمعة وهو أعلى عدد للوفيات تسجله سلوفاكيا في غضون 24 ساعة. وتوفي ستة آخرون بالفيروس السبت ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88.

وتجاوزت البلاد، التي يقطنها 5.5 مليون نسمة، الموجة الأولى للجائحة بواحد من أقل معدلات انتشار العدوى في أوربا إلا أن عدد حالات الإصابة قفز هذا الشهر.

وفي أوكرانيا، قال مجلس الأمن القومي السبت إن البلاد سجلت 6410 حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعا من العدد القياسي السابق المسجل الجمعة والذي بلغ 5992 حالة.

وأضاف المجلس إن 109 مرضى توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وفي المجمل تم تسجيل 293641 حالة إصابة في أوكرانيا حتى 17 أكتوبر/ تشرين الأول مع 5517 حالة وفاة.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا خمسة آلاف حالة في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.