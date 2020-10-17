رجل أعمال سوداني يعلن تنظيمه رحلة إلى إسرائيل لتسريع التطبيع (فيديو)

وقال بُرطم إنه سينفق 160 ألف دولار على الرحلة، وتستغرق 5 أيام في نوفمبر/تشرين أول المقبل، وذلك بغرض كسر الحاجز النفسي بين الشعبين السوداني والإسرائيلي، معتبرًا أن السودان خضع إلى "استلاب ثقافي"، وفق تعبيره، امتد إلى 60 سنة.

وأضاف: "أيًا كانت مسببات هذا الاستلاب؛ ثقافي أو ديني أو أيديولوجي، لكنه خلق بُعبُعًا داخل السودانيين وعداءً غير مبرَّر تجاه دولة إسرائيل".

وهاجم مغردون رجل الأعمال السوداني، واصفين مبادرته بغير المبررة ومؤكدين على أن التطبيع خيانة.

الزول دا اسمو "برطم"، رجل أعمال، قال انو في حاجز نفسي بين السودانيين والاسرائيليين، فقرر يكسر الحاجز دا.. كيف؟ انو يتكفل برحلة لعدد ٤٠ سوداني لزيارة إسرائيل بتكلفة ١٦٠ الف دولار.. نعم.. ١٦٠ الف.. دولار ينطح دولار!

يا "برطم" دي قروشك لكن كمان ما تستفزنا مع الاقتصاد المنهار دا! pic.twitter.com/jPMgqJXrIV — Sara Elareifi (@SElareifi) October 16, 2020

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 من سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "خمسة أو ستة بلدان" عربية إضافية تستعد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

بختك يا برطم كوهين وصلك العالمية https://t.co/q6REXipXx0 — shazali (@shazali07) October 16, 2020

وأثيرت تكهنات عن أسماء هذه الدول وفي مقدمتها السودان، لا سيَّما بعد لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 5 من فبراير/شباط الفائت، في أوغندا، وهو اللقاء الأول من نوعه، المعلن لمسؤول سوداني رفيع بالجانب الإسرائيلي منذ استقلال السودان عام 1956.

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

برطم أنت فعلاً بالنسبة للشعب السوداني برطم ما تامي بُرطمانية زاتو

بعدين انا متأكد أنت ختيت طاقية لقروش السفر لاسرائيل وغشيت الاماراتيين

حنك انه الناس يلا يلا اتفقت معاهم الراس بـ160 ألف دولار 🥳🤸🏽‍♂️

أصلاً وشك ده وش احتلال — Wli (@wmuhaker) October 16, 2020

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة السعودية المنبثقة عن القمة العربية ببيروت عام 2002، إذ ترفض إسرائيل مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وتريد "السلام مقابل السلام".

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

قال النائب البرلماني السابق أبوالقاسم برطم، إنه يسعى لتنظيم وفد شعبي لزيارة إسرائيل بهدف كسر الحاجز النفسي وقال إن المواطن العادي ليست لديه مشكلة مع إسرائيل وإن أكثر من 1000 سوداني اتصلوا به للانضمام للوفد وقال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن القرآن الكريم يدعو للتطبيع مع إسرائيل. pic.twitter.com/MA3OP4eKs5 — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) October 16, 2020

وانضمت الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وخلافًا للحال بالنسبة للبلدين الخليجيين، فإن لمصر والأردن حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وسبق وأن احتلت تل أبيب أراضي من الدولتين، بينما لم تحتل أراضي إماراتية ولا بحرينية.

عبر برطم عن عدم اهتمامه بالقضية الفلسطينية، وقال "أنا أهتم بمصالح بلدي وأرى أن عداءنا مع "إسرائيل" قد أضر بنا، بلدنا غني بالموارد الطبيعية ومع ذلك أصبحنا نتسول". للمزيد: https://t.co/jAdvFYgLJL pic.twitter.com/bcUfyU9izP — مقاطعة (@Boycott4Pal) October 16, 2020

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