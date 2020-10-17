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سياسة

بعد أسبوع من حادث مشابه.. سرقة آلاف الجرعات من لقاح الإنفلونزا في المكسيك

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتطعيم جميع الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ستة أشهر
توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتطعيم جميع الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ستة أشهر
17/10/2020

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من سرقة ما يقرب من 38 ألف وحدة من أدوية السرطان.

وأصدرت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية بالمكسيك تنبيهًا صحيًّا بعد سرقة لقاح "فاكسيغريب"، الذي كان مخصصًا للمستشفيات العامة.  

وقالت اللجنة إن الجرعات سُرِقت من شاحنة نقل في 12 من أكتوبر/ تشرين أول دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، قال ممثلو الإدعاء إنهم عثروا على 27 حقيبة من أدوية السرطان في أحد شوارع مكسيكو سيتي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تلك الأدوية هي التي سرقها لصوص مسلحون من مختبر، في 4 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووقعت السرقات في وقت تعاني فيه المكسيك من نقص حاد في أدوية السرطان للأطفال وفي بداية موسم الإنفلونزا.

وأطلقت السلطات حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لمنع هذا الفيروس من الاندماج مع فيروس كورونا المستجد (المسبِّب لمرض كوفيد-19)، والذي أودى بحياة 85 ألفًا و704 أشخاص في المكسيك، وهي رابع أكبر حصيلة وفيات في العالم.

وفي السياق، أصيب 841 ألفًا و661 شخصًا في المكسيك بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 612 ألفًا و216 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى بالصين نهاية ديسمبر/كانون أول 2019 وحتى اللحظة، 39 مليونًا و633 ألفًا و376 إنسانًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و109 آلاف و834 مصابًا، في حين تعافت 29 مليونًا و678 ألفًا و446 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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