التحقيق مع 7 آلاف شاب وطفل ألماني لعلاقتهم بنشر مواد إباحية للأطفال

وذكر مكتب الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد نقلا عن هيئة إحصاءات الشرطة على مستوى ألمانيا كلها أن عدد المشتبه فيهم ممن تقل أعمارهم عن 21 عاما ارتفع في جميع أنحاء ألمانيا العام الماضي بنسبة تصل إلى 125 %، ليصل إلى 7584، بينما كان عددهم 3316 في عام 2018.

وقال المكتب إن هذه الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى حقيقة أن الهواتف الذكية صارت أكثر شيوعا بين الأطفال والشباب.

وأضاف المكتب أنه غالبا ما يحصل أطفال المدارس على مثل هذه الصور في محادثات واتساب وأحيانا من خلال صور لأقرانهم وقريناتهم.

وذكر يوهانز لوف رئيس مجموعة أبحاث علم الجريمة في الشرطة الألمانية أن إحصاءات الشرطة لا تظهر هذه الحالات وكأنها صور متفرقة قليلة العدد بل على أنها تمثل الأغلبية.

وقال لوف: "لا أريد أن أقول إنهم أبرياء، ولكنهم فقط حصلوا عليها بعد إرسالها إليهم ومن ثم يشاهدونها".

وناشد لوف أولياء الأمور للتعامل مع هذا الموضوع مع أطفالهم والإشارة إلى مخاطر الصور العارية وصور الأعضاء التناسلية".