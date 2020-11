إدانة أممية.. قتلى مدنيون بقصف أرميني على أذربيجان وتركيا تتوعد

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، فرحان حق، نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية، للتعليق على القصف الذي شنه الجيش الأرميني، الجمعة، ضد مدينة كنجة في أذربيجان وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقال حق في تصريحاته إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق حيال استمرار المعارك والاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف حق أن غوتيريش أجرى اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكانيان، وأذربيجان، جيهون بيراموف، وأعطى لهما رسالة واضحة بخصوص تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وتابع حق قائلا والأمم المتحدة جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية حال طلبها، وللعمل مع كافة الأطراف.

كما طالب المسؤول الأممي الطرفين الأذري، والأرميني إلى العودة لطاولة المفاوضات تحت رعاية مجموعة مينسك، ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الادعاء العام في أذربيجان عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جرّاء القصف، إلى 12 قتيلا.

وقال الادّعاء العام في بيان له شن الجيش الأرميني، في ساعات ليل الجمعة، غارة جوية استهدفت التجمعات السكنية بمدينة كجنة ثانية كبرى مدن أذربيجان.

وأشار إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقت على مناطق تواجد المدنيين بالمدينة، أصاب بناية مكونة من عدة طوابق، ما أسفر عنه سقوط 12 قتيلًا، وأكثر من 40 جريحًا كلهم من المدنيين.

بيان الادّعاء العام أشار كذلك إلى أن الغارة الجوية ألحقت أضرارًا بعدد من المنازل، والمحال التجارية، ومركبات المواطنين.

وأشار المسؤول الأذري إلى أن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة بالمدينة المذكورة، لانتشال مدنيين من تحت أنقاض أكثر من 20 منزلًا تسببت الغارة في تدميرها.

وأشار إلى أن هناك طفلين بين من لقوا حتفهم، موضحًا أن مدينة كنجه بعيدة للغاية عن منطقة القتال.

وتابع قائلا إن أرمينيا بدأت في مهاجمة المدنيين بوحشية بأنظمة صاروخية جديدة، وهذا دليل على سياستها الإرهابية، مشيرًا إلى أنها صواريخ باليستية أطلقت من داخل الأراضي الأرمينية.

وبعد هجومه على كنجه، شن الجيش الأرميني غارة جوية ضد مدينة مينغا تشيفير مستهدفًا محطة الطاقة الكهرومائية بها، غير أن الدفاعات الجوية الأذربيجانية تصدت لها.

وفي أول تعليق رسمي من الجانب التركي، أعلن متحدث الحكومة، عمر جليك، إدانة بلاده للهجوم الذي استهدف كنجه، مجددًا وقوف أنقرة الكامل بجانب أذربيحان، وأن الهجمات الأرمينية لن تمر دون عقاب.

وقال جليك، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر: هذه الهجمات والمذابح الأرمينية لن تمر دون عقاب، مضيفًا نحن نقف بجانب أذربيجان الحبيبة ضد أرمينيا التي تقتل المدنيين وكأنها دولة مارقة، إذ ترتكب مجازر وحشية.

وزاد قائلا فالقتلة وداعموهم ينتهكون القانون، والهجمات التي استهدفت كنجة جريمة ضد الإنسانية، ولا بد من محاكمة أرمينيا ياسم القانون والإنسانية.

وقال وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر "أرمينيا بهذا الهجوم أظهرت مرة ثانية أنها دولة إرهابية، حيث ارتكبت جرائم ضد الإنسانية باستهدافها المدنيين في هذا الهجوم، وأدين بشدة هذه الخسّة".

وأضاف قائلًا "سنواصل وقوفنا بجانب أذربيجان الحبيبة، ونحن متضامنون مع إخوتنا الأذريين ولن نتركهم بمفردهم".

وقال إبراهيم قالن، متحدث الرئاسة التركية، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر "رغم وقف إطلاق النار المعلن، تواصل أرمينيا ارتكابها لجرائم الحرب، مضيفًا فها هي بالهجوم على مدينة كنجه ترتكب جريمة جديدة دون تفرقة بين نساء وأطفال ومسنين تماما كما فعلت بمدينة خوجالي قبل 30 عامًا".

